Escándalo en el básquet: pelea y sanción por tiempo indefinido

El insólito hecho se volvió viral en las redes sociales, con los usuarios compartiendo el video de la situación.

La liga profesional de básquet de Filipinas (MPBL) fue escenario de un acto de violencia que conmocionó al deporte local: durante el partido entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws , el pivote Michole Sorela agredió brutalmente a Jonas Tibayan con un puñetazo directo al rostro, dejándolo inconsciente en el parqué.

El hecho ocurrió cuando restaban 7:33 minutos para el cierre del tercer cuarto y el marcador estaba 41-39 a favor de Mindoro. El golpe provocó una conmoción cerebral, fractura de mandíbula y heridas en el rostro del jugador agredido, quien fue trasladado de urgencia al hospital .

La escena se viralizó rápidamente y desató una ola de repudio, tanto en redes sociales como en el ámbito deportivo, lo que llevó a la MPBL a aplicar una sanción ejemplar. Sorela fue suspendido de manera indefinida, multado con 200.000 pesos filipinos y quedó inhabilitado para seguir compitiendo en la liga .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBAdabad/status/1955469458283122718&partner=&hide_thread=false Inacreditável o que aconteceu em um jogo de basquete nas Filipinas.



O jogador que sofreu a agressão, Jonas Tibayan, quebrou a mandíbula e sofreu uma concussão.



Michole Sorela, o agressor, foi banido pra sempre do basquete filipino. pic.twitter.com/sjN8NFsrum — NBA da bad (@NBAdabad) August 13, 2025

Desde la organización, el comisionado Kenneth Duremdes condenó públicamente la agresión y subrayó que este tipo de comportamientos no serán tolerados, ya que ponen en riesgo la seguridad de los jugadores y dañan la imagen del torneo.

El caso marcó un antes y un después en la política disciplinaria de la MPBL, que busca proteger la integridad física de los deportistas y reafirmar el respeto como pilar fundamental de la competencia profesional.

Derrumbe en un estadio de básquet

Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción este miércoles por la siesta, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano: "No hubo ninguna víctima".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.

720

La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo". Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.

Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".

El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.