Un tenista se quejó del "olor a porro" en el US Open

Esta edición del último Grand Slam del año está entregando un momento insólito detrás de otro.

El tenista noruego Casper Ruud , que actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP , se quejó del olor a marihuana en el US Open , torneo en el que accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos al austríaco Sebastian Ofner .

Ruud, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid , afirmó luego del encuentro: “el olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas” .

Además, se lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado, y que a pocos metros alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto” .

El tenista noruego se enfrentará este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.

Pese a este malestar que le genera el olor a marihuana, Ruud supo desplegar un muy buen tenis en este torneo de Grand Slam, donde alcanzó la final en 2022 y estuvo a solo un triunfo de alcanzar el número 1 del mundo.

Embed “Every corner of every street you smell it…Worst part about New York”



— Casper Ruud on weed pic.twitter.com/Cpbc3mkWyk — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 25, 2025

Afuera Etcheverry, quedan dos argentinos en carrera

Tomás Etcheverry (N° 59 del ranking ATP) quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El partido se decidió en poco más de dos horas de juego y Lehecka, actual 21° del mundo, avanzó a la tercera ronda.

El argentino comenzó con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero perdió rápidamente el control: Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y dominó también los dos siguientes para sellar la victoria.

Con este resultado, el historial profesional entre ambos queda igualado: dos triunfos por lado. Etcheverry no pudo superar la instancia alcanzada en la edición anterior y finaliza así su participación en el último Grand Slam de la temporada.

Más tarde será el turno de Francisco Comesaña (N° 54), que enfrentará al británico Cameron Norrie (N° 35). Será el primer enfrentamiento entre ambos. Según los antecedentes y el ranking, el zurdo inglés parte como favorito, aunque el marplatense llegará con confianza tras derrotar en primera ronda al estadounidense Alex Michelsen.

Comesaña atraviesa una temporada destacada que lo consolidó en el circuito: entre sus resultados relevantes aparece la semifinal en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde eliminó a Alexander Zverev, y también su actuación en Wimbledon 2024, cuando sorprendió al vencer a Andrey Rublev (entonces sexto preclasificado).