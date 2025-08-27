Garnacho seguirá en la Premier League y será compañero de otro argentino

El Bichito no quiere abandonar Inglaterra y el club que lo busca acelera en las negociaciones con el Manchester United.

Solo restan cinco días para el cierre del mercado de pases en Inglaterra y el futuro de Alejandro Garnacho es una incógnita. El futbolista de 21 años está marginado de la consideración de Ruben Amorim en Manchester United , no fue citado a la pretemporada, tampoco fue parte de los primeros encuentros del equipo en la Premier League, y el Chelsea pica en punta para llevárselo, pero el tiempo apremia y urge encontrar una solución para el argentino.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases europeo, dio un guiño a la operación, a falta de confirmaciones oficiales. El reportero precisó que los Blues elevaron un ofrecimiento que ronda de 35 a 40 millones de libras. Ahora, esperan por la respuesta de los Red Devils a esta oferta, aunque todos los caminos conducen a que será compañero de Enzo Fernández.

“El acuerdo se hará, es solo cuestión de tiempo… ya que Garnacho solo quiere al Chelsea. Allá vamos, pronto”, aseguró el cronista, quien incluso subió una publicación a sus redes con diferentes emojis: un corazón celeste, dos relojes de arena y una bandera argentina, en señal de que la resolución sería inminente. De esta manera, el cuadro de Stamford Bridge aceleró su interés por el Bichito. Diferentes diarios ingleses como Daily Mail y Daily Mirror apuntaban a que la propuesta inicial podría estar entre las 25 y las 35 millones de libras. Además, The Times se acercaba al número más alto de esas cifras, aunque todavía está lejos de las pretensiones económicas del Manchester United, que busca sacar 50 millones de libras por el extremo izquierdo.

image

De hecho, Daily Mail apuntó que los Blues buscan cerrar un acuerdo por un monto menor justamente por la voluntad de Alejandro Garnacho de reforzar únicamente las huestes del campeón del mundo, luego de rechazar un acercamiento del Bayern Múnich.

El Chelsea: con Enzo Fernández, a la espera de Alejandro Garnacho y sin Aaron Anselmino

Aaron Anselmino ya es jugador del Borussia Dortmund. El ex Boca, que apenas había tenido acción en el Chelsea (dos minutos oficiales), fue cedido a préstamo por un año sin opción de compra. Ante la falta de lugar en el equipo de Enzo Maresca, el marcador central buscará en la Bundesliga lo que tanto quería: continuidad y rodaje en un equipo europeo.

El club alemán oficializó en sus redes sociales la llegada. La presentación incluyó fotos del defensor argentino con la camiseta amarilla y negra, y mensajes especiales en español: "¿Qué hacés, che?" y "¡Bienvenido Aarón!".

image

En el posteo también detallaron que el ex Chelsea, de 20 años, llega a préstamo hasta el 30 de junio de 2026. Así, el zaguero surgido en Boca tendrá la chance de sumar rodaje en la Bundesliga, después de no haber tenido continuidad en Inglaterra.

A su vez, en otro posteo, el Dortmund hizo una publicación colaborativa con Boca, con una foto y un video del pibe con la azul y oro haciéndole un gol de Gimnasia en la Bombonera, uno de los dos que anotó en sus 23 partidos en el club. "¡Lleva su fuego a la Bundesliga!", escribó el equipo alemán.

En ese sentido, disputará la Bundesliga, la Copa Alemania y también la fase de grupos de la UEFA Champions League, que se definirá el jueves 28 tras el sorteo. El acuerdo entre ambos clubes ya quedó cerrado, y el futbolista viajará esta semana a Alemania para sumarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Nuri Sahin.