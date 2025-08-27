Cuánto dinero le ingresará a Boca por el traspaso de Equi Fernández al Bayer Leverkusen

El mediocampista finalmente dará el salto al fútbol europeo y desembarcará en uno de los clubes alemanes del momento.

Equi Fernández , el mediocampista formado en Boca , fue uno de los jugadores más mencionados en el actual libro de pases europeo. El volante del Al-Qadsiah dejará la Liga Profesional Saudí y seguirá su carrera en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, según lo informó el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases .

El volante de 23 años se fue de Boca hace una temporada y, al contrario de lo que muchos pensaban, su apellido se mantuvo activo en los rumores de posibles fichajes a equipos de mayor importancia. Tal es así, que hace algunas semanas estuvo a punto de sellar su pase a Real Sociedad, pero el club español no se mostró dispuesto a pagar lo que Al-Qadsiah espera por la transacción.

Sin embargo, este miércoles se dio a conocer que Bayer Leverkusen pagará 30 millones de euros por el argentino, que tendrá su oportunidad de pegar el salto al fútbol europeo. El conjunto de la Bundesliga tiene un poder de compra mayor al del País Vasco y esta fue la principal razón por la que las negociaciones lograron avanzar. El equipo árabe se hará con el 15% de una futura venta del argentino.

image

Para Equi, además, será la chance de disputar la UEFA Champions League y sumarse a un equipo fuerte, que espera dar el salto a nivel internacional, tras la conquista de la liga en 2024. En las próximas horas, el mediocampista formado en Boca se realizará la primera parte de los exámenes médicos en Arabia Saudita y luego continuará con los mismos en Alemania para finalmente firmar contrato hasta mediados de 2030.

Por mecanismo de solidaridad y derechos formativos, el Xeneize recibirá una importante suma de 1.5 millones de euros por esta transacción.

Los números del Equi Fernández

Equi Fernández, de 23 años, debutó en Boca en 2021. En aquel año dio sus primeras muestras de talento y expuso al mundo Xeneize un futuro prometedor en su carrera. Luego, con el objetivo de sumar rodaje, se fue a préstamo a Tigre donde rindió muy bien.

image

Ya de regreso a Boca, logró consolidarse en el XI titular de Jorge Almirón, que dirigió al Boca de 2023 que llegó a la final de la Copa Libertadores. Luego, a mediados del año pasado, decidió continuar su carrera en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, en un movimiento que le dejó mucho dinero al Xeneize, pero que le llenó de cuestionamientos a la joven promesa por optar irse al fútbol de medio oriente en lugar de quedarse a explotar en la Argentina para pegar, desde allí, el salto al fútbol europeo.

Contando todos los clubes en los que estuvo hasta el momento, Equi registra 145 partidos jugados, 3 goles anotados y 8 asistencias brindadas. En lo que respecta a sus funciones en el mediocampo, en toda su carrera registra una efectividad del 87,06% en pases y 148 intercepciones.

Además, en Boca ganó dos títulos. La Copa Argentina de 2020 y la Supercopa de 2022. En su etapa en selecciones juveniles, con la Argentina se consagró en el Sudamericano Sub-17 de Perú en 2019.