Se va: un futbolista colgado por Miguel Russo deja Boca para jugar en una liga particular

Fue capitán en el el club y ahora deberá irse a préstamo por un año con opción a ser comprado tras ser colgado por el entrenador.

Boca continúa con la purificación de su plantel en medio de un clima deportivo complicado pero que ha tenido una leve mejoría rompiendo una racha histórica de 12 partidos sin conseguir la victoria -la más extensa desde que nació el club- y cosechar dos victorias consecutivas que lo acomodan en la tabla de posiciones. Varios jugadores se han ido de la institución, pero otros todavía deben irse .

Marcelo Saracchi tuvo un vaivén de emociones en la última etapa en el club ya que pasó de ser uno de los capitanes que tuvo el club a ser uno de los jugadores que encabezan la lista de prescindibles y que en las próximas horas sellarían su salida del club. En medio de este gris donde fue notificado con la decisión de que no continúe en el plantel, apareció un histórico club para llevarlo a su equipo.

Fue el Celtic de Escocia quien llevará al lateral izquierdo a su equipo para reforzar al plantel. Según trascendió la operación ya está cerrada y sería un hecho el préstamo por un año con opción de compra, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la institución y también la revisión médica que se hará en Londres para ver su condición física.

Saracchi

Esta salida podría ser importante para la institución ya que el lateral uruguayo liberaría un cupo extranjero para el plantel por lo que el xeneize podría cerrar una nueva incorporación. Sin embargo desde la comisión directiva pareciera que no hay intenciones de contratar un nuevo futbolista.

Lo quieren si o si: la millonaria oferta desde Alemania para comprar a un ex Boca

Una de las promesas que tuvo Boca en los últimos años fue el mediocampista Equi Fernández quien al aparecer en el equipo durante 2021 se intuía que podía tener un futuro cerca de Europa. En medio de su escalada a nivel futbolístico, el jugador se fue del club para jugar en Arabia Saudita donde abundan los petrodólares para mejorar su condición económica.

Esta temporada le trajo al joven jugador de 23 años la posibilidad de dar salto al fútbol europeo que es anhelado por gran parte de los jugadores que surgen en el mundo. El interés del Bayer Leverkusen es real para contratar al jugador y luego de convencer una primera oferta, subió el monto y quiere cerrarlo con una cifra millonaria.

Equi Fernández-Selección.jpg

Según trascendió el elenco que entrena Erik Ten Hag estaría dispuesto a desembolsar 30 millones de euros, sin complementos adicionales, con una cláusula de reventa del 15 % sobre las ganancias futuras. En caso de que se concrete la venta de Equi, 1.5 millones de euros (USD 1.740.000) irán para Boca respetando el mecanismo de solidaridad.