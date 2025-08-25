La emoción de Miguel Russo al hablar de Leandro Paredes: "Es un líder"

El entrenador brindó una conferencia de prensa tras la victoria de Boca ante Banfield y fue elogioso con el mediocampista.

Miguel Ángel Russo está feliz luego de la victoria que consiguió Boca en La Bombonera ante Banfield, con un Leandro Paredes estelar que marca diferencias en el plantel y sorprende con su jerarquía para darle un salto de calidad al equipo que sumó su s egunda victoria consecutiva tras romper una racha de 12 partidos sin ganar.

En conferencia de prensa el entrenador del xeneize fue elogioso con el mediocampista de la Selección argentina y no dudó en destacarlo por encima del resto del plantel durante una conferencia de prensa: "En todos los niveles significa mucho. Tiene una categoría que es distinta".

Por otra parte Russo sumó: "El nivel de Leandro es completamente distinto. Es uno de los mejores futbolistas que dirigí, a un nivel muy alto. Resuelve todo muy simple, con una velocidad distinta a los demás. Por suerte lo tenemos en Boca". En un tono de emoción ante la prensa que entrevistó al entrenador tras el logro, afirmó: "Es importante para el grupo, para todos. Es un líder. Viene de la Selección Argentina ... Está en un nivel muy alto, hay que saberlo llevar, que lo mantenga".

LOS ELOGIOS DE RUSSO PARA PAREDES: "ES COMPLETAMENTE DISTINTO, ES UNO DE LOS MEJORES JUGADORES QUE TUVE"



La crónica del Boca-Banfield

Al inicio del encuentro, Boca tomó la iniciativa ante un Banfield repleto de jóvenes y le faltó algo de suerte para capitalizar algunos envíos aéreos: uno de ellos, que lo tuvo a Leandro Paredes como artífice, no pudo ser desviado por Lautaro Di Lollo en el centro del área. Con menos recursos, el Taladro buscó con toques cortos, aunque el Xeneize supo prevalecer en la mitad de la cancha. La más clara fue para el cuadro azul y oro, de la mano de un remate de media distancia de Lautaro Blanco que hizo volar a Facundo Sanguinetti.

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA



Los dirigidos por Miguel Ángel Russo se mantuvieron en la misma sintonía que durante el compromiso pasado, ante Independiente Rivadavia en Mendoza: encontraron pases, espacios y lograron pergeñar acciones interesantes. El campeón del mundo con la Selección Argentina la tuvo de volea tras una pared con Edinson Cavani, pero el arquero le ahogó el grito; y Marco Pellegrino contó con un cabezazo a quemarropa que también salvó el guardameta.

OTRA VEZ SANGUINETTI Ahora evitó el gol de Pellegrino



Más allá de que el anfitrión empeoró su prestación sobre el cierre de la primera etapa, aún así le alcanzó para tener otras dos chances de riesgo concretas. Miguel Merentiel quedó mano a mano con el golero, pero en su afán de dejarlo en el camino, la pelota le quedó cerca del pie y Alexis Maldonado bloqueó su tiro con el pecho. Al rato, Carlos Palacios culminó un interesante contraataque con un débil testazo. La única de la visita, con un Pedro Troglio expulsado por protestar, fue una ejecución lejana de Mauro Méndez.

INCREÍBLE DOBLE CHANCE TUVO LA BESTIA Merentiel se perdió el 1-0 de Boca ante Banfield



Boca estaba bien, pero tenía muchas dificultades para ser profundo en tres cuartos de cancha. En ese contexto, el que frotó la lámpara fue Paredes: el ex Roma encontró un resquicio para darle un pase al espacio a Brian Aguirre, que solo debió sacar un buscapié para que la Bestia, con mucha calidad, se sacara de encima al golero y estampara el 1-0 ante una Bombonera colmada. Antes del tanto, Cavani fue protagonista de otro yerro insólito.

Luego de la conquista, el conjunto de La Ribera retrocedió unos metros y le delegó a Banfield toda la responsabilidad. En ese marco, Rodrigo Auzmendi intentó la personal y disparó cruzando cuando estaba entrando al área, pero Agustín Marchesín evitó el empate con una providencial estirada. A diez minutos del cierre, un córner perfectamente ejecutado por el 5 estrella hizo que Rodrigo Battaglia se alzara en el aire y que, en el rebote, el Matador rompiera la mufa -llevaba un mes sin festejar- y pusiera el 2-0 sin oposición.

CAVANI PUSO EL SEGUNDO DE BOCA

El delantero uruguayo aprovechó el rebote y la empujó de cabeza para el 2-0 ante Banfield



El delantero uruguayo aprovechó el rebote y la empujó de cabeza para el 2-0 ante Banfield



Sin brillar y con mucha solidez, el local incluso pudo haber ampliado diferencias, pero el Changuito Zeballos no tuvo eficacia frente a Sanguinetti. Ante un rival competitivo, el Xeneize logró su segunda victoria consecutiva en el torneo, ahuyenta los fantasmas de una eventual salida del DT y se acerca a los puestos de acceso a la próxima ronda de la competencia doméstica.