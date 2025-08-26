Murió un futbolista que estaba jugando la actual Copa Sudamericana y visitó Argentina

Se trata de uno de los integrantes del plantel del Mushuc Runa Sporting Club, recientemente eliminado de la competencia.

Este año la Copa Sudamericana tuvo entre sus equipos revelación al Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador. En las últimas horas, la institución de aquel país fue noticia a nivel internacional pero por algo muy negativo.

El fútbol está de luto, ya que el mediocampista ecuatoriano Marcos Olmedo, quien tenía solo 26 años y se desempeñaba en Mushuc, murió en un accidente de tránsito.

Según detallaron medios ecuatorianos, Olmedo se habría quedado dormido al volante, razón por la cual perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra otro auto.

Tras el accidente ocurrido el domingo, el futbolista debió ser trasladado con graves heridas a un centro médico en Quinindé, donde falleció.

Por otra parte, las otras dos víctimas tenían 30 y 34 años y murieron en el lugar del accidente.

Las imágenes de los autos involucrados que circularon a través de las redes sociales son escalofriantes e incluso se ve a uno de los fallecidos que tardó en ser retirado, lo que evidencia la gravedad del impacto.

“Mushuc Runa Sporting Club expresa su sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de Marcos Olmedo. Quienes conformamos la institución, extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos ante irreparable pérdida”, fue el mensaje que publicó el Mushuc Runa en sus redes sociales.

También fue homenajeado por sus excompañeros de El Nacional del mismo país, quienes posaron con una bandera.

el nacional marcos

La carrera de Marcos Olmedo

Olmedo debutó en el club Aucas de Ecuador, en el 2019, para luego continuar su carrera siempre en equipos de su país, como América de Quito, Macará, Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Nacional.

En total, disputó 105 partidos, anotó un gol y ganó la Serie B en el 2021 con Macará y la Copa de Ecuador en 2024 con El Nacional.

Su último equipo fue el Mushuc Runa, que sorprendió en la actual edición de la Copa Sudamericana al terminar primero con 16 puntos en el Grupo E que compartió con Unión de Santa Fe, Cruzeiro de Brasil y Palestino de Chile, aunque lo terminó eliminando en octavos de final Independiente del Valle de su mismo país por penales.