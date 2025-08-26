Lo quieren si o si: la millonaria oferta desde Alemania para comprar a un ex Boca

Un importante club alemán redobló la oferta por un jugador que fue importante en el xeneize.

Una de las promesas que tuvo Boca en los últimos años fue el mediocampista Equi Fernández quien al aparecer en el equipo durante 2021 se intuía que podía tener un futuro cerca de Europa. En medio de su escalada a nivel futbolístico, el jugador se fue del club para jugar en Arabia Saudita donde abundan los petrodólares para mejorar su condición económica.

Esta temporada le trajo al joven jugador de 23 años la posibilidad de dar salto al fútbol europeo que es anhelado por gran parte de los jugadores que surgen en el mundo. El interés del Bayer Leverkusen es real para contratar al jugador y luego de convencer una primera oferta, subió el monto y quiere cerrarlo con una cifra millonaria.

Según trascendió el elenco que entrena Erik Ten Hag estaría dispuesto a desembolsar 30 millones de euros , sin complementos adicionales, con una cláusula de reventa del 15 % sobre las ganancias futuras . En caso de que se concrete la venta de Equi, 1.5 millones de euros (USD 1.740.000) irán para Boca respetando el mecanismo de solidaridad.

equi fernandez selección.jpg Equi Fernández celebró su primer gol en los Juegos Olímpicos

La oferta millonaria que llegó a Boca para que una estrella del equipo juegue en un destino exótico

Se encendieron las alarmas en Boca. No tiene que ver con lesiones y precauciones en cuanto a lo físico, pero una noticia surgida en las últimas horas despertó preocupación ya que el equipo Miguel Ángel Russo podría sufrir la baja de un jugador de renombre en el plantel que buscará la victoria mañana ante Banfield en La Bombonera.

Es que llegaron llamados a las oficinas del club preguntando por la situación actual del delantero Miguel Merentiel, a tan solo meses de haber sido uno de las revelaciones que tuvo el Mundial de Clubes con un golazo marcado ante el Bayern Múnich de Alemania. Y lo particular es que ese interés llega de un lugar exótico.

Según trascendió en las últimas horas un equipo del fútbol Qatarí habría consultado para ver las condiciones del futbolista. Si bien la cláusula es de 18 millones de dólares, la parte interesada solo estaría dispuesta a abonar siete millones de mencionada moneda según lo expresado en una negociación informal que hizo llegar el club a través de un intermediario.

Merentiel 1

El equipo de La Ribera esperará un mail oficial para hacer efectiva la propuesta aunque la cifra no cierra y está por debajo de lo pretendido. Sin embargo podría abrirse una negociación por Merentiel, uno de los jugadores más queridos por el hincha de Boca.