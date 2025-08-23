La oferta millonaria que llegó a Boca para que una estrella del equipo juegue en un destino exótico

Se encendieron las alarmas en Boca . No tiene que ver con lesiones y precauciones en cuanto a lo físico, pero una noticia surgida en las últimas horas despertó preocupación ya que el equipo Miguel Ángel Russo podría sufrir la baja de un jugador de renombre en el plantel que buscará la victoria mañana ante Banfield en La Bombonera.

Es que llegaron llamados a las oficinas del club preguntando por la situación actual del delantero Miguel Merentiel , a tan solo meses de haber sido uno de las revelaciones que tuvo el Mundial de Clubes con un golazo marcado ante el Bayern Múnich de Alemania. Y lo particular es que ese interés llega de un lugar exótico.

Según trascendió en las últimas horas un equipo del fútbol Qatarí habría consultado para ver las condiciones del futbolista. Si bien la cláusula es de 18 millones de dólares, la parte interesada solo estaría dispuesta a abonar siete millones de mencionada moneda según lo expresado en una negociación informal que hizo llegar el club a través de un intermediario.

Merentiel Miguel Merentiel

El equipo de La Ribera esperará un mail oficial para hacer efectiva la propuesta aunque la cifra no cierra y está por debajo de lo pretendido. Sin embargo podría abrirse una negociación por Merentiel, uno de los jugadores más queridos por el hincha de Boca.

Marcos Rojo ventiló detalles de su última charla con Russo y Riquelme en Boca

Tras su controversial salida de Boca y su sorpresiva llegada a Racing, el defensor Marcos Rojo rompió el silencio. En una extensa entrevista con ESPN, el defensor contó detalles inéditos de lo que fueron sus charlas con Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo antes de despedirse del Xeneize.

“¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía. Empezó todo en el partido con Independiente, que me sentí mal y se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día me presenté y entrené, Herrón me sacó y empezó todo el quilombo. De un día para el otro era el culpable de la eliminación. Dijeron que me había ido a Paraguay al cumpleaños del Pipa Benedetto. Duele porque tengo hijas y la más grande lee y mira. Por ese lado me jodía, me hicieron cargo de algo que no había hecho”, inició su relato Rojo.

Rojo Racing Portada

Más tarde, admitió que tuvo un entredicho con Mariano Herrón, DT interino hasta ese entonces antes de la llegada de Russo: “¿Si me peleé con él? Discutimos, pero cosas de fútbol, nada más. Nada extra futbolístico. No sé si Román ahí se puso del lado de Herrón, yo hablé cuando nos dieron unos días libres antes de la preparación para el Mundial de Clubes. Se decía que yo estaba peleado con todos y que estaba afuera del Mundial de Clubes. Yo volví a prepararme para jugarlo porque venía haciéndolo en el torneo”.

Y relató su último careo con Riquelme en el club: “Lo crucé a Román, me acerqué, le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no. Que si él tenía algún problema me lo iba a decir. Quedamos muy bien. Él me dijo que no había problemas, seguimos para adelante y llegó Miguel. Viajamos a Estados Unidos, me preparé para el primer partido y dos días antes llegó Ayrton (Costa) y Russo me comunica que no iba a jugar, que no me iba a tener en cuenta, que iba a ser suplente”.

La contundente frase que Miguel Ángel Russo le dijo a Marcos Rojo

Marcos Rojo reveló cuál fue la frase que marcó el final de su ciclo con la camiseta de Boca por parte de Miguel Ángel Russo: “Me dijo que no iba a contar conmigo, es duro lo que me dijo, muy duro. No me lo esperaba, me dijo que no tenía la edad, que no podía jugar a ese nivel. Le respondí que lo entendía, que si él contaba con Ayrton yo lo aceptaba, que no pasaba nada. Que iba a entrenar ahí tirando para adelante hasta el día que llegara a Argentina para arreglar las cosas y salir del club. Yo me sentía en muy buena forma y quería seguir jugando. Me dijo perfecto”.

El defensor de 35 años recordó además que tras el debut de Ayrton Costa ante Benfica, Russo volvió a hablarle para consultarle cómo estaba físicamente ya que Costa estaba tocado: “Le dije que podía contar conmigo y entrené con los titulares para jugar contra Bayern Múnich. Al otro día me doy cuenta que estaba afuera y no dije nada, seguí entrenando. Antes del partido con Auckland yo estaba cargado de un cuádriceps por un trabajo fuerte que habíamos hecho y pedí no entrenar. Pellegrino había llegado con un desgarro y Miguel se enojó conmigo, tuvimos una discusión y me di cuenta que me iba a sacar de ese partido”. Tras esta discusión, Rojo aclaró que habló con los miembros del Consejo de Fútbol para informarlos sobre su situación con el DT y les pidió que cuando volvieran a Argentina arreglaran su salida porque pretendía seguir jugando.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1958930830488691030&partner=&hide_thread=false "RUSSO ME DIJO QUE NO TENÍA LA EDAD NI EL NIVEL PARA JUGAR EN BOCA"



Marcos Rojo



#ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uoLIlNkxzt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

“Acá seguí entrenando, nadie me decía nada y al final tomaron la decisión de rescindirme. ¿Quién me sacó de Boca? No lo sé. Si lo digo, miento. Se dicen muchas cosas y nunca supe la verdad. Nadie vino y me dijo las cosas de frente. Nunca lo supe y creo que no lo voy a saber tampoco. No volví a hablar con Riquelme, la última vez fue en el Mundial de Clubes. No lo volví a ver en el Predio y el día que rescindí él no apareció, así que ni lo pude saludar”.

Finalmente, Rojo comentó sobre las conversaciones que tuvo con Russo con uno de sus ayudantes de campo como testigo: “Me dio mucha bronca lo que me dijo Miguel. Úbeda estuvo siempre en las charlas. Tuve una charla que él sabía que nunca le había faltado el respeto a Miguel, dijeron que le grité y eso nunca pasó. Me recontra dolió, lo sentí injusto, pero lo acepté. Hablé con quien tenía que hablar para arreglar mi salida y nada más”.