Una baja para Boca: un titular en el equipo se lesionó y Russo no podrá contar con él por varias semanas

El departamento médico de Boca confirmó la baja de un defensor por varias semanas debido a una lesión importante.

Boca no tiene suerte . O al menos pareciera que le ocurren situaciones complicadas cuando parece que levanta vuelo en el rendimiento deportivo y lo ponen en jaque al entrenador Miguel Ángel Russo que tiene que recurrir a cambios obligados en el armado del elenco.

Las lesiones le han jugado una mala pasada al entrenador xeneize que tiene que tapar baches sobre la marcha, incluso de cara al próximo partido por el torneo donde intentará sumar una nueva victoria que se pliegue a las dos conseguidas (ante Independiente Rivadavia y Banfield). Lo negativo para el DT es que se confirmó que perdió a una pieza clave en el once inicial y en una zona donde una gran cantidad de jugadores están entre algodones.

"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", informó el parte médico del xeneize a través de las redes sociales por lo que el defensor podría perderse entre tres y cinco semanas. Con esta noticia el jugador de buen rendimiento en el equipo se suma a la enfermería de la que ya está saliendo Ayrton Costa , quien se perfila para reemplazarlo en el duelo del próximo domingo ante Aldosivi después de un largo período de inactividad.

El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo.



Sin embargo, más allá de la lesión, Pellegrino no se perdería una gran cantidad de partidos debido a que en las próximas semanas se disputará la fecha FIFA para la definición de las Eliminatorias Sudamericanas.

Boca continúa con la purificación de su plantel en medio de un clima deportivo complicado pero que ha tenido una leve mejoría rompiendo una racha histórica de 12 partidos sin conseguir la victoria -la más extensa desde que nació el club- y cosechar dos victorias consecutivas que lo acomodan en la tabla de posiciones. Varios jugadores se han ido de la institución, pero otros todavía deben irse .

Marcelo Saracchi tuvo un vaivén de emociones en la última etapa en el club ya que pasó de ser uno de los capitanes que tuvo el club a ser uno de los jugadores que encabezan la lista de prescindibles y que en las próximas horas sellarían su salida del club. En medio de este gris donde fue notificado con la decisión de que no continúe en el plantel, apareció un histórico club para llevarlo a su equipo.

Fue el Celtic de Escocia quien llevará al lateral izquierdo a su equipo para reforzar al plantel. Según trascendió la operación ya está cerrada y sería un hecho el préstamo por un año con opción de compra, aunque aún falta la confirmación oficial por parte de la institución y también la revisión médica que se hará en Londres para ver su condición física.

Esta salida podría ser importante para la institución ya que el lateral uruguayo liberaría un cupo extranjero para el plantel por lo que el xeneize podría cerrar una nueva incorporación. Sin embargo desde la comisión directiva pareciera que no hay intenciones de contratar un nuevo futbolista.