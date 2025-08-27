Carlos Tévez rompió el silencio en medio de la grave crisis de Talleres

El conjunto cordobés está en zona de descenso y el entrenador salió a "dar la cara".

Talleres atraviesa horas complicadas y su entrenador, Carlos Tevez , lo sabe. El equipo no encuentra el rumbo y está cerca del descenso, a tal punto que hoy estaría jugando un desempate con Aldosivi para ver quien baja por la tabla anual. Además, el hecho de que Carlitos suspendiera la conferencia luego de la goleada 0-3 ante Atlético Tucumán hizo que los rumores sobre su continuidad brotaran por todos lados, por eso el Apache salió a aclarar las cosas .

En conferencia de prensa, Tevez fue muy enfático al decir que "en ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar". Además reveló que no habló luego de la derrota en Tucumán porque "hablé con los futbolistas de la sensación que tuvimos ahí y obvio que no fue buena", ya que "fue el peor partido desde que estoy. Lo transmitimos y la sensación de todos fue la misma", detalló. Además indicó que "iba a ser cualquier cosa (la conferencia) y no iba a ser justa para el hincha. Cualquier cosa podía ser sacada de contexto".

Pero más allá de eso, el DT se ilusionó con respecto al futuro, y se mostró firme en cuanto a las dificultades: "Sabemos que es un año complicado para el club, que esto viene de hace mucho tiempo, pero yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla", dijo además de resaltar que "me encanta estar en Talleres".

image

Es así que, con respecto a lo que viene, Tevez hizo énfasis en que "son 10 finales y las tenemos que jugar como tal. No podemos volver a mostrar lo que hicimos en Tucumán". Es por eso que resaltó que "no podemos permitirnos hacer un partido malo", reconoció que "el equipo tocó fondo" y arengó: "Tenemos que reconstruir desde ya".

"Los que no me conocen pueden hablar un montón de cosas, pero no que voy a abandonar", sentenció el entrenador.

Carlos Tévez en Talleres: la búsqueda del XI, la falta de un 9 y sus números

Carlos Tévez indicó que sigue en la búsqueda del "11 ideal", algo que "le va a dar confianza a los jugadores y a los hinchas". Por último destacó que "hay un clima de bienestar entre los jugadores" pero reconoció que "les cuesta trasladarlo al partido por la presión o la palabra que uno quiera ponerle". De igual modo, volvió a insistir en que con Talleres "voy hasta las últimas consecuencias". La renuncia no entra en sus posibilidades.

image

El DT tuvo un cara a cara con Andrés Fassi, quien le demostró su apoyo y confianza en revertir esta situación compleja. Justamente, el Apache resaltó la buena relación que tiene con el presidente de Talleres y habló de las dificultades por traer un delantero.

"Lo de traer a un delantero es una batalla perdida junto al presidente, que está en el tema", dijo Carlitos, que a su vez indicó: "Consultamos por cuatro jugadores, pero pidieron boludeces. No vamos a traer por traer, confío plenamente en el nueve", cerró, dándole su respaldo a Federico Girotti, quien suele ocupar esa posición.

Hasta el momento, el Apache lleva seis partidos como DT de Talleres, con un balance de apenas una victoria (2-1 ante Independiente), dos empates (0-0 vs. Godoy Cruz y San Martín de San Juan) y tres derrotas (2-1 frente a San Lorenzo en el debut, 1-0 contra Lanús y este 3-0 frente a Atlético).