⁠El reclamo de Carlos Tévez al presidente de Talleres tras un empate que despertó silbido en el Kempes

Carlos Tévez todavía no puede revertir la crisis deportiva por la que pasa Talleres de Córdoba que este lunes empató sin goles ante San Martin de San Juan que también es uno de los equipos que pelea en la parte baja del grupo B del torneo clausura como también en la tabla anual. El entrenador parece haber detectado cuáles son las falencias que tiene el plantel que conduce desde hace poco más de un mes pero, según ha dejado entrever en sus declaraciones, necesita ayuda de la dirigencia.

El empate en una nueva fecha del clausura despertó un sínfin de murmullos y silbidos al ver la situación que le toca atravesar al equipo por distintos motivos y sabiendo que hace tres fechas no consigue una victoria que lo ayude a hacer crecer los cinco puntos que ya cosechó. Una vez finalizado el encuentro en el estadio, el entrenador de la T no dudó en hacer responsable al presidente del club Andrés Fassi ante la falta de goles en el equipo y exponer un reclamo: " Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente ".

En un análisis sobre el rendimiento del equipo, el entrenador destacó una de los principales problemas de equipo por el cual no puede mejorar los resultados. " Es simple, necesitamos goles. Entonces, le vamos a buscar la vuelta por todos lados porque no tenés goles ", sentenció el Apache ante la mirada de la prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/golandpop/status/1957642823181992004&partner=&hide_thread=false Tévez pide un 9 pic.twitter.com/1I8bJsGgO6 — GOLANDPOP (@golandpop) August 19, 2025

Asi como destacó la falencia en la delantera, Carlitos afirmó que con los buenos pasajes de juegos mostrados en distintos momentos del partido pueden conseguir mejores resultados: "Estos partidos los ganás más que lo empatás o perdés. Me parece que no pudimos abrir el partido. Tuvimos cinco o seis situaciones de gol, fallamos abajo del arco directamente".

La carencia de resultados, sumado a la lucha por no bajar de categoría ya que actualmente debería jugar un partido desempate con San Martín de San Juan, hace que la gente se exprese en las tribunas con un fuerte rechazo. En su relato el entrenador se refirió a la reacción de la gente: "Es entendible todo lo murmullo y todas las cosas porque viene de un tiempo atrás, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Entendemos el enojo de la gente, hoy estamos más unidos que nunca".

Para cerrar su presentación ante la prensa, el entrenador le puso paños fríos a la reacción de la gente y puso un voto de confianza para su equipo: "Yo creo que jugando de esta manera vamos a ganar muchos más partidos, falta el último toque, nada más. ¿La permanencia? No, yo no la pienso, yo pienso que este equipo lo va a revertir y va a pelear".