¿Pega el portazo? Carlos Tévez se fue sin hablar tras una nueva derrota de Talleres y su futuro es incierto

En las próximas horas podría haber una reunión con el presidente del club para tomar una decisión sobre su futuro en el equipo.

Talleres de Córdoba no encuentra paz ni rendimientos deportivos que hagan bajar la tensión entre los hinchas debido al preocupante presente futbolístico que lo tiene peleando por no descender y que, a pesar de otras instituciones, no tiene sensaciones positivas a futuro. Este sábado la T sufrió una goleada ante Atlético de Tucumán en condición de visitante.

Desde la llegada al club cordobés en julio del corriente año, luego de una inesperada salida de Diego Cocca que dijo adiós antes de debutar, Carlos Tévez suma tres derrotas en seis partidos siendo que la consumada este sábado fue la más abultada desde el inicio del ciclo. El panorama también es oscuro para el equipo ya que está ubicado en la 28° posición con 18 puntos siendo superados por Aldosivi, con la misma cantidad de puntos y San Martín de San Juan que suma uno menos.

Ante este panorama el entrenador decidió salir del estadio Monumental José Fierro de Tucumán en absoluto silencio y cancelando la conferencia de prensa, lo que en el ambiente futbolero se traduce como un momento complicado para el ciclo del entrenador. Según trascendió en torno a esta situación, el Tévez tendría en las próximas horas una reunió n con el presidente del club Andrés Fassi para tomar una decisión sobre su continuidad.

El reclamo que le había hecho Carlos Tévez al presidente de Talleres

Carlos Tévez todavía no puede revertir la crisis deportiva por la que pasa Talleres de Córdoba que este lunes empató sin goles ante San Martin de San Juan que también es uno de los equipos que pelea en la parte baja del grupo B del torneo clausura como también en la tabla anual. El entrenador parece haber detectado cuáles son las falencias que tiene el plantel que conduce desde hace poco más de un mes pero, según ha dejado entrever en sus declaraciones, necesita ayuda de la dirigencia.

El empate en una nueva fecha del clausura despertó un sínfin de murmullos y silbidos al ver la situación que le toca atravesar al equipo por distintos motivos y sabiendo que hace tres fechas no consigue una victoria que lo ayude a hacer crecer los cinco puntos que ya cosechó. Una vez finalizado el encuentro en el estadio, el entrenador de la T no dudó en hacer responsable al presidente del club Andrés Fassi ante la falta de goles en el equipo y exponer un reclamo: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".

En un análisis sobre el rendimiento del equipo, el entrenador destacó una de los principales problemas de equipo por el cual no puede mejorar los resultados. "Es simple, necesitamos goles. Entonces, le vamos a buscar la vuelta por todos lados porque no tenés goles", sentenció el Apache ante la mirada de la prensa.