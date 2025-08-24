Escándalo: Argentina y República Dominicana terminaron a las piñas en la AmeriCup

El elenco de Pablo Prigioni, que perdió en el tiempo extra ante los dirigidos por el "Che" García, protagonizó una tremenda batalla campal en plena cancha.

En una jornada marcada por la tensión y el escándalo, la selección argentina de básquet sufrió una ajustada derrota ante República Dominicana por 84-83 en tiempo suplementario, en el marco de la AmeriCup 2025 . El encuentro, disputado en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, no solo dejó al elenco albiceleste con un sabor amargo por la derrota, sino que también culminó con una violenta trifulca entre los jugadores de ambos equipos.

Desde el inicio, el partido se presentó como una verdadera batalla: el combinado nacional, que venía de una sólida victoria por 94-70 ante el anfitrión en su estreno, se encontró con un rival decidido a dar la sorpresa. El equipo caribeño, dirigido por Néstor "Che" García, mostró un juego agresivo y bien estructurado, con David Jones-García como figura destacada, aportando 20 puntos y liderando en momentos clave. Por su parte, los comandados por Pablo Prigioni, aunque se mostraron competitivos, no lograron cerrar el partido en los momentos decisivos.

Por ello, el pleito llegó al tiempo extra. Lo que parecía ser un cierre dramático se transformó en una escena lamentable: tras el final, los ánimos se desbordaron y los representantes de ambos planteles protagonizaron empujones, forcejeos y golpes en la cancha , lo que provocó la intercesión del árbitro. Las escenas, por supuesto, no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales.

Gonzalo Corbalán se destacó nuevamente como máximo anotador argentino, con 20 puntos y 7 asistencias, mientras que José Vildoza firmó un doble-doble con 16 unidades y 10 pases-gol. Francisco Cáffaro también brilló, imponiéndose en la pintura con varias volcadas. La caída, combinada con el escándalo posterior, no solo representó un impacto anímico para el seleccionado, sino que también complica su camino hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Qué necesita Argentina para clasificar y por qué es el vigente campeón

Con una victoria y una derrota en su haber, Argentina deberá enfrentarse a Colombiaen el próximo compromiso. que se disputará mañana a partir de las 18.40: una victoria será crucial para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Los dos mejores de cada grupo -son tres-, junto con los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final de un certamen en el que la Albiceleste se erige como vigente campeón. En la última edición de la competición, allá por 2022, derrotó 75-73 a Brasil en la instancia decisiva.