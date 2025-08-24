Polémica: Unión le empató a Huracán con un gol insólito que el VAR dio por válido

El Tatengue y el Globo, dos animadores del certamen, igualaron 1-1 en un partido que estuvo repleto de discusiones a raíz del tanto de Marcelo Estigarribia.

Unión y Huracán , que se erigen como dos de los principales animadores de su zona en el Torneo Clausura, igualaron 1-1 en Santa Fe en un encuentro cargado de polémicas: el compromiso comenzó con el triunfo parcial del Globo, aunque el Tatengue lo igualó a través de un tanto de Marcelo Estigarribia que debió revisar el VAR. Justamente, los jueces que ayudaron al árbitro a tomar la decisión de convalidar el gol estuvieron en el foco de la discusión en las redes sociales.

El elenco comandado por Frank Kudelka , que venía de quedar eliminado de la Copa Sudamericana por goleada ante Once Caldas, dio una muestra de carácter pese a que se quedó con un futbolista menos pasada la media hora. Fabio Pereyra recibió una insólita doble amarilla en tan solo 60 segundos que complicó por completo a los de Parque Patricios: aún así, lograron ponerse en ventaja de la mano de un testazo de Hugo Martín Nervo .

Sin embargo, el escándalo se instauró en la segunda parte, cuando el delantero del conjunto santafesino estableció la parda con un cabezazo. En primera instancia, la imagen que ofrecía la transmisión oficial daba a entender que se encontraba en posición adelantada , lo que obligó a desde la cabina se produjera un extenso debate con respecto a la ubicación del artillero. Mientras tanto, Germán Delfino y Mariano Negrete, dispuestos en Ezeiza, calcularon el hombro izquierdo del atacante y trazaron una línea con el pie de Damián Pérez.

Aún así, en el momento en el que el video se congeló, parecía que había un gravísimo error, ya que el punto de contacto no estaba donde debería. En cualquier caso, el colegiado Andrés Merlos señaló la mitad de la cancha y estableció que el duelo estaba empatado, provocando la furia del banco de suplentes de la Quema. A partir de allí, los dos cuadros tuvieron grandes dificultades para crear ocasiones de riesgo y no pudieron desnivelar el tanteador.

Qué dijo Kudelka sobre el polémico gol de Unión

El DT de Huracán optó por ponerles paños fríos a la situación una vez que finalizó el pleito, en la conferencia de prensa: "Yo la foto que tengo es la de la tele. Después, hay un montón de vicisitudes que existen para que se cobre o no. Pese a lo que yo piense, tengo que aceptarlo. No va a determinar nada lo que yo piense". Por último, el estratega palpitó el clásico que se viene ante San Lorenzo, el sábado próximo desde las 14.30: "Que venga ya, luego de lo que nos pasó, del mal sabor de la eliminación... Queremos jugarlo y queremos desafiarnos".