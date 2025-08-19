Escándalo en la eliminación de Huracán ante Once Caldas

El equipo colombiano ganó 3 a 1 en el Tomás Ducó y espera por el ganador de Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Huracán igualó la serie de octavos de final ante Once Caldas con un gol de penal de Matko Miljevic . Sin embargo, el 1-0 del partido y el 1-1 de la llave le duró apenas dos minutos, porque Dayro Moreno lo igualó de cabeza y de ahí en más fue todo cuesta arriba para los de Frank Darío Kudelka.

Antes del final del primer tiempo, Juan Bisanz fue expulsado por un codazo y entonces la serie empezó a viajar para Colombia.

Moreno entendió todo como organizador del equipo , más allá de que toda su carrera jugó de "9" y que tiene 39 años. Los cambios de Kudelka no funcionaron, exponiendo la carencia de jerarquía que tiene su plantel.

SIGUEN LAS MALAS NOTICIAS EN EL GLOBO: expulsado Bisanz por este codazo. #DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/i0qx5bMwRO

De todas formas, el Globo generó situaciones que Giménez y el ingresado Tissera fallaron de frente al arco. Huracán tiene delanteros alérgicos al gol en partidos importantes y por eso suele pagarlo caro.

Recién a los 20' del complemento, Michael Barrios aprovechó un contragolpe y la asistencia de Moreno para liquidar el pleito. En el festejo del gol hubo alguna cargada y los futbolistas locales entraron en la calentura por el resultado adverso con un jugador menos.

Allí reaccionó César Ibáñez, que se trenzó con un rival y después Miljevic tomó del cuello a otro jugador de Once Caldas y vio la roja a instancias del VAR.

Las peleas y manotazos involucraron a casi todos los jugadores. La impotencia de los futbolistas del Globo y la reacción insólita de los colombianos, que tenían ganado el partido e igual entraban en conflicto.

La intervención del VAR frenó el partido 10 minutos, a tal punto que el árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva no sabía a quién sancionar. Primero había echado a Ibáñez y a Zuleta, pero luego lo llamaron nuevamente desde el VAR e hizo lo propio con Miljevic por agresión.

Después de esa secuencia, le quitó las tarjetas rojas a los dos primeros y les puso amonestación, en una decisión pocas veces vista.

Embed Expulsado Miljevich en Huracán por este agarrón ante Once Caldas.



#DisneyPlus Plan Premium (ARG - URU - PAR - BOL - PER - CHI) pic.twitter.com/w1atHL43rJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2025

Desde lo futbolístico, la diferencia que se vio en el resultado nunca se notó en la cancha, ya que ambos tuvieron situaciones. El problema para el local fue que, bajo la lluvia torrencial en Parque Patricios, quedó muchas veces mal parado porque jugó todo el complemento con uno menos y la mitad del mismo 9 contra 11.

Sobre el cierre llegó el segundo tanto de Dayro Moreno, la figura de la serie, que selló el boleto de Once Caldas para la próxima fase.

Espera por el ganador de Independiente del Valle y Mushuc Runa.

Otra frustración para Huracán, que de la mano de Kudelka se rearma en todos los mercados de pases, donde sufre bajas sensibles y nunca incorpora en proporción a lo que vende.

Queda la incógnita de cómo le podría ir al Globo si se reforzara con futbolistas de mayor jerarquía, empezando por delanteros que hagan goles en partidos calientes.