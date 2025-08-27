⁠No se calló nada: Ángel Di María cruzó a Marcelo Gallardo con una frase picante

Ángel Di María atraviesa uno de los mejores momentos de su vida en su regreso al fútbol argentino vistiendo la camiseta de Rosario Central en un nivel similar al demostrado en su última etapa en el Benfica de Portugal. En la última fecha del torneo doméstico Angelito fue el protagonista de la fecha con un golazo de tiro libre para hacer delirar al Gigante de Arroyito y darle la victoria 1-0 ante Newell's en el clásico de Rosario.

Sin embargo previo a este encuentro que ratificó su gran presente, el entrenador de River Marcelo Gallardo hizo alusión a que el fútbol argentino le está costando al delantero de 37 años. "Todo tiene su proceso y lleva tiempo. Es normal tener que volver a adaptarse al fútbol argentino. Ellos vienen de ser campeones del mundo en otras ligas, donde se juega diferente. Mismo a ellos, aunque a veces se crea que no, les cuesta adaptarse a nuestro fútbol", dijo y agregó: "Como también les va a costar a otros chicos que han vuelto y que enaltecen al fútbol argentino. Como los casos de Di María y Paredes, que volvieron ahora y les va a costar también , porque se juega y se vive de otra manera, entonces es un proceso".

Este martes en conferencia de prensa Di María no anduvo con rodeos y le salió al cruce al entrenador que alguna vez sonó para dirigir a la Selección argentina: "Lo escuché. Yo no estoy sintiendo que me esté costando . Lo único que puedo decir es que el fútbol acá es más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota, a diferencia de Europa. Es lo único. Después, yo siento que me adapté muy bien. Esto no es tenis, es un juego en equipo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960376791647781341&partner=&hide_thread=false "A GALLARDO LO ESCUCHÉ, YO NO SIENTO QUE ME ESTÉ COSTANDO"



Previo a la consulta había dado explicaciones sobre la adaptación al fútbol nacional: "Mucha gente habla de lo mismo siempre y dicen como que no estoy arrancando todavía, que las cosas no salen, pero como no me salen a mí, no le salen a (Juanfer) Quintero ahora cuando vuelve a River, no le sale a ningún jugador del fútbol argentino. Es la realidad. Creo que el único que de los que volvió está bien, por lo que vi, es Montiel, que es el único que siento que sigue dando bien, pero es defensor, es diferente la posición. Lea (Paredes) también está jugando muy bien, pero es más medio, juega más suelto, no tiene una marca muy personal, entonces a los delanteros les cuesta mucho más y más que nada cuando uno vuelve, que te quieren marcar, que te quieren sacar la pelota, que quieren. Entonces cuesta, pero uno va intentando", dijo.

Y sumó: "De a poco voy encontrando los momentos en el partido, voy viendo la posición en la que me puedo adaptar un poco más, un poco menos, adentro o afuera, pero bueno, las cosas se van a ir dando. Y tranquilo. Siempre fui solucionando los problemas dentro de la cancha y seguramente lo voy a hacer".

