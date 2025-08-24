Quedó sorprendido: la increíble reacción del Ogro Fabbiani ante el golazo de Di María

El entrenador fue filmado en primera plana por la tv y mostró su reacción viral ante el golazo que le dio la victoria a Rosario Central en el clásico.

Ángel Di María fue el rey del Gigante de Arroyito con un golazo de tiro libre para estampar la victoria de Rosario Central en el epílogo del clásico rosarino ante Newell´s y que por la calidad del remate dejó sorprendido a los hinchas canallas como también a neutrales e incluso rivales.

El Ogro Fabbiani , entrenador de La Lepra, lo vivió en primera persona al tanto que convirtió el jugador luego de 18 años, tres meses y 16 días desde el último clásico disputado. Con un disparo a través de un tiro libre desde aproximadamente 30 metros, distancia que hacía imposible pensar en un remate al arco, Fideo despertó elogios en Argentina como también en Europa.

Al ver la situación, Fabbiani tuvo un claro gesto de sorpresa y admiración para el jugador campeó del mundo para el remate que terminó consumando la victoria del Canalla y la derrota de la Lepra, que no conoce la victoria en el clásico rosarino desde marzo de 2022.

Las declaraciones de Ángel Di María tras el gol y la victoria

“Toda la vida soñé esto, lo único que deseaba era volver y cumplir este sueño. Me queda algo más: ser campeón con Central”, declaró el ídolo de la Selección Argentina, visiblemente conmovido tras el encuentro.

El delantero, campeón del mundo con la “Scaloneta”, no ocultó la carga emocional del momento. “Mi mujer me había dicho que cuando tuviera alguna lo haga. El destino es así. Terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”, sostuvo en diálogo con ESPN. En sus palabras también hubo espacio para un descargo sincero: “Sufrí mucho hace un tiempo porque quería cumplir este sueño. Sé que muchos me putearon en su momento, pero nadie sabe lo que yo sufrí. Esta victoria es para mi mujer y mis hijas”.

Sobre el gol que marcó la diferencia en el clásico, Di María explicó que el tiro libre estaba originalmente destinado a Ignacio Malcorra, pero que este le cedió el remate: “No tengo palabras. Jamás pensé que iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho, me dio la posibilidad de hacerlo también, hoy su zurda pasó para mi lado. Terminamos convirtiendo el gol, que es lo más importante”.

El regreso de Di María, sellado con un gol en el partido más importante para el pueblo canalla, es más que un hito futbolístico: es el reencuentro de un ídolo con su gente, el inicio de un nuevo capítulo que él mismo sueña cerrar con un título vestido de azul y amarillo.

Síntesis del partido entre Rosario Central vs. Newell’s por la sexta fecha del Torneo Clausura

Torneo Clausura 2025

Fecha 6

Rosario Central 1 – 0 Newell’s

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Darío Herrera

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta; Martín Fernández, Ever Banega, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González y Ángelo Martino. DT: Cristian Fabbiani.

Gol en el segundo tiempo: 36m Ángel Di María (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 22’ST David Sotelo por Gonzalo Maroni (N); 34m Agustín Módica por Enzo Copetti (RC); 40’ST Darío Benedetto por Fabían Noguera (N); 44’ST Gaspar Duarte por Ángel Di María (RC); 45’ST Facundo Mallo por Jaminton Campaz (RC); 45’ST Saúl Salcedo por Martín Fernández (N) y Juan Manuel García por Alejo Montero (N).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m Luciano Lollo (N).