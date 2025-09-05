Joao Pedro, compañero de Enzo Fernández, se volvió viral por una imagen preocupante

El delantero del Chelsea tuvo un choque con un compañero en el partido de Brasil - Chile y se llevó la peor parte.

Brasil y Chile se enfrentaron el jueves por la noche en el marco de la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con una goleada 3-0 a favor de la Verdeamarela. Sin embargo, el foco de la victoria del equipo dirigido por Carlo Ancelotti se lo llevó el choque entre Joao Pedro , compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, y Gabriel Martinelli cuando el partido todavía iba 0 a 0.

Corrían 17 minutos del primer tiempo cuando el delantero de los Blues embistió a su compañero de equipo, quien se levantó rápidamente. No obstante, la peor parte se la llevó Pedro, ya que se quedó tirado en el suelo, con la mano en la panza y con algunos vómitos sobre el campo de juego del Estadio Maracaná.

Finalmente, el delantero pudo continuar sin ningún problema durante el desarrollo del encuentro y salió a los 71' para que Kaio Jorge, jugador del Cruzeiro, ingrese en su lugar.

image

Tras esta situación vivida, el atacante explicó lo que sucedió una vez finalizado el partido y contó: "Estaba siguiendo la acción, corriendo para intentar atrapar el balón. Cuando miré hacia adelante, Martinelli estaba allí. Chocamos y recibí un golpe en el estómago. Me sentí un poco mal, pero después me tranquilice".

Tras una semana convulsionada, Brasil goleó sin problemas a Chile

A diferencia de Uruguay, Colombia y Paraguay, Brasil no se jugó el jueves la clasificación a la Copa del Mundo. Aún con irregularidades, y con una semana marcada por la interna que se generó por la no convocatoria a Neymar, el equipo ahora dirigido por Carlo Ancelotti que ya había sacado pasaje con antelación al Mundial, goleó sin sobresaltos a Chile por 3 a 0.

Mientras nuestra Selección empezaba a despedir oficialmente a Lionel Messi (como local por Eliminatorias), la Verdeamarela utilizó el partido ante Chile como banco de pruebas. Brasil, sin Vinicius, Rodrygo ni Neymar, presentó un 11 con muchos delanteros jóvenes. Carletto quiso poner a cuatro atacantes (Estevao, Raphinha, Martinelli y Joao Pedro) para empezar a trabajar esa idea madre pero buscando un equilibrio, tal y como había anticipado en conferencia de prensa.

image

Es cierto que el rival, diezmado y buscando su recambio generacional, no fue medida. Pero Ancelotti se llevó buenas sensaciones, con un Brasil que fue de menos a más y terminó goleando en el segundo tiempo.

Luego de elogiar a sus dirigidos diciendo que "estoy convencido de que este equipo tiene condiciones de competir con todos los de gran nivel", el italiano se quedó con el aspecto defensivo que mostró el equipo: "Tenemos que seguir en esa línea porque estoy convencido de que si pudimos tener la portería a cero en estos tres partidos, tenemos la oportunidad de ganar los que vienen", comenzó.

De hecho, resaltó: "Cuando un equipo defiende bien, todos defienden bien. En el fútbol moderno las claves están en los atacantes. Hay que trabajar con ellos para asegurar una buena defensa. Si no se esfuerzan, el equipo sufrirá", añadió. Por eso Ancelotti hizo énfasis en que "hay que sentar las bases, algo que se vio en estos tres partidos: un equipo compacto que defiende bien".