Cipo y un duelo trascendental ante Ciudad Bolívar: árbitro, hora y más detalles

El Albinegro se presenta en La Visera, donde buscará hacerse fuerte con su gente y así quedarse con los tres puntos.

En un domingo probablemente lluvioso, Cipo recibirá a Ciudad Bolívar , uno de los punteros del grupo en la zona Campeonato, en un encuentro crucial para seguir pensando en la clasificación a cuartos en el Federal A.

El Albinegro rescató un punto importante en La Pampa y necesita ganar para seguir en carrera, mientras que Bolívar le ganó a Olimpo y llega para buscar su pase a playoffs.

A partir de las 15:30, Juan Ignacio Nebbietti pitará el inicio del duelo que corresponde a la séptima fecha del Nonagonal. El juez de Río Colorado tendrá la asistencia de Carlos Viglietti y Joaquín Badano.

Nebbietti tuvo su última visita a La Visera de Cemento en la tercera fecha del Nonagonal, donde Cipo derrotó a Kimberley por 3 a 1 con un penal atajado por Crespo cuando se escurría el complemento. El árbitro fue muy cuestionado por la sanción de esa infracción y la expulsión de Nicolás Parodi.

Un partido crucial

“Creo que final fueron todos los partidos en esta segunda etapa. Está muy apretado el torneo, está muy apretada la tabla. Todos te juegan a morir”, dijo Facundo Crespo a LM.

El Albinegro necesita los tres puntos si quiere seguir pensando en la zona de clasificación. Con el empate ante Costa Brava, los dirigidos por Cravero alcanzaron las cinco unidades y están a tres de Deportivo Rincón, el último de los que hoy está pasando a cuartos.

tabla posiciones federal a 26 de agosto

“Tenemos chances. Este fin de semana tenemos que ganar, no queda otra para seguir peleando ahí arriba y este equipo tiene muchas ganas. Hay una ilusión muy grande, así que hay que seguir metiéndole”, agregó el arquero del Albinegro.

facundo crespo pelota práctica.jpg

Durante la Fase Campeonato, el Capataz logró cuatro puntos de los dos partidos disputados en la calle O´Higgins. La victoria ante el Dragón y el empate amargo frente a Villa Mitre.

Del otro lado, Ciudad Bolívar viene de vencer por 2 a 0 a Olimpo y ambos quedaron igualados en 11 puntos en la punta de la zona.

Con esto, los visitantes podrían quedarse con la clasificación a cuartos en La Visera si ganan este domingo.

Fuera de casa, el Celeste jugó dos encuentros y sumó cuatro unidades. Derrotó 2 a 0 a Villa Mitre en el Fortín y empató 1 a 1 en Río Cuarto frente a Atenas.

Además de su partido, Cipolletti deberá estar atento a lo que suceda con Atenas y Costa Brava. Los cordobeses están quintos en zona de Copa Argentina con siete puntos y se enfrentan a Olimpo en Bahía Blanca, mientras que los pampeanos sextos con seis y visitarán a Argentino en Monte Maíz.

Antecedentes

Cuatro encuentros hay entre sí, desde el ascenso de los bonaerenses a la categoría en 2021. En aquel año se enfrentaron el 9 de mayo por la fecha 5 y Cipo se trajo una victoria por 2 a 0 del estadio Eva Perón. Luego, en la Visera fue triunfo local 2 a 1.

Al año siguiente, ambos duelos finalizaron en empate sin goles y en 2024 no se cruzaron porque Bolívar jugó la zona Campeonato y el albinegro fue a la Reválida.

El choque de este domingo por la fecha 7 del nonagonal tendrá la transmisión de Visión Futbol, Cipo Pasión y la Gloria o Devoto vía YouTube mientras que LU19 llevará adelante su transmisión radial.