Qué puede pasar en la audiencia clave en Conmebol entre Independiente y Universidad de Chile

Los clubes involucrados en los incidentes durante el partido de vuelta de su serie de octavos de final de Copa Sudamericana realizarán sus descargos.

La sede de Conmebol en Asunción será el escenario de la audiencia clave que se realizará este martes sobre el caso que involucra a Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile , cuyo partido de vuelta de octavos de final quedó cancelado hace diez días por graves incidentes en el estadio del equipo argentino.

Los hechos de violencia fueron protagonizados por las barras de ambos clubes, por lo cual el fallo que saldrá de la Confederación Sudamericana de Fútbol es una incógnita.

En un principio parecía que ambos clubes serían sancionados y pasaría Alianza Lima a cuartos de final. Luego se especuló que el Rojo tendría las de perder por ser el club organizador, pero en los últimos días se supo que hay una idea firme de el partido se complete a puertas cerradas.

A partir de las 15 de este martes se llevará adelante la audiencia donde el “Rojo” y el “Azul” volverán a exponer sus descargos.

La Comisión Disciplinaria estará compuesta por Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela), Lucas Ribeiro (Brasil), mientras que Cristóbal Valdés (Chile) y Jorge Ignacio Moreno (Argentina) no podrán participar de la misma para no tomar decisiones arbitrarias

Quien espera expectante es Alianza Lima, que también se metió en la conversación y la disputa Jorge Zúñiga, su presidente, pide que la sanción recaiga sobre la "U" de Chile: “Al equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U, se lo imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos, y la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”.

universidad de chile violencia incidentes

Los dos están en "orsai"

Según consignó el sitio Doble Amarilla, los clubes infringieron distintos artículos del Código Disciplinario de CONMEBOL, así como también del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana. Además, el "Rojo" también tiene incumplimientos en cuanto al Reglamento de Seguridad.

En cuanto al Código Disciplinario, ambos comparten las infracciones del artículo 12.2 y los incisos b), i) y j). Los mismos tienen que ver con comportamientos de manera ofensiva, insultante o manifestaciones difamatorias; no acatar las instrucciones de los oficiales de partidos; y no comparecer a un partido o hacerlo más tarde de la hora prevista para el inicio o reanudación.

En el caso de Independiente, la investigación se agrava por su responsabilidad en el operativo de seguridad. De hecho, el Reglamento de Seguridad, en su artículo 19, inciso Q, establece que el club local debe “solicitar y coordinar con la policía anfitriona o seguridad privada un servicio de custodia y control del exterior de los hoteles de concentración de las delegaciones deportivas visitantes durante el tiempo de estadía en la ciudad anfitriona, evitando de esta forma la presencia de personas que alteren el descanso y bienestar de los jugadores con el accionar de pirotecnia, arengas, murgas, silbatos (pitos), instrumentos musicales y similares. La disposición también aplicará para los hoteles de las delegaciones deportivas locales”.

A su vez, la Unidad Disciplinaria investigará a Independiente por lo que indica el artículo 22, inciso A y G, que menciona la peligrosidad de que los hinchas ingresen al estadio armas blancas y bombas de estruendo.

En el caso de Universidad de Chile, no se lo investiga por tal artículo, pero sí por “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”, algo que está en el artículo 12.2, inciso C, del Código Disciplinario.

En tanto, la ‘U’ es observado por incumplimiento del artículo 27 de este Código. Este lleva como título “Determinación del resultado de un partido por responsabilidad o negligencia de uno de los equipos”.