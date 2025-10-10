El emocionante festejo del Pulpo González dedicado a Miguel Ángel Russo

El jugador de San Martín de San Juan había sido dirigido por Russo durante su segundo ciclo en Boca.

San Lorenzo perdió 1 a 0 con San Martín de San Juan como local y dejó pasar la posibilidad de acomodarse dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs del Torneo Clausura. Con el único tanto del Pulpo González, que se lo dedicó a Miguel Ángel Russo , a los 32 minutos del complemento y una gran actuación de Matías Borgogno en el arco , San Martín sorprendió al “Ciclón” y dio un paso importante al sumar tres puntos en la lucha por permanecer en la Primera División.

San Martín inició mejor el partido al aprovechar las dudas de San Lorenzo en la mitad de la cancha, con una presión alta y mucho trayecto por las bandas, pero sin tener lo necesario como para ser una molestia ante Facundo Altamirano .

Sin embargo, el equipo de Damián Ayude ganó terreno con algunas jugadas colectivas y la apertura del juego hacia Matías Reali y Ezequiel Cerutti , aunque tampoco la causó peligro al arquero visitante Matías Borgogno .

El “Ciclón” controló bien la última parte del primer tiempo, incluso pudo haberse ido en ventaja con un cabezazo en el área chica de Fabricio López pero el arquero Borgogno la sacó en la línea con muy buenos reflejos.

El inicio de la segunda etapa tuvo a San Lorenzo como animador, con el ingreso de Diego Herazo muy activo para intentar romper el cero, pero la figura del arquero de San Martín se agigantó y de a poco se convirtió en la gran figura del duelo.

Hasta que a los 32 minutos del complemento, un gran centro del ingresado Santiago Barrera habilitó a Diego González, que le ganó con facilidad a toda la defensa de San Lorenzo y puso de cabeza el 1 a 0 para el “Verdinegro”, lo que fue un baldazo de agua helada para el local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976729304105959835&partner=&hide_thread=false "PARA VOS MIGUEL" Entre lágrimas, Pulpo González le dedicó su gol a Russo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MHYot3rAk1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

El volante se arrodilló tras convertir, apuntó al cielo y entre lágrimas dijo: “Es para vos, Miguel”. La escena emocionó a propios y extraños, y rápidamente se viralizó en redes sociales como símbolo del respeto que muchos jugadores guardan por Russo, no solo como DT, sino también como figura humana.

González compartió vestuario con Russo en Boca Juniors, donde fue dirigido por él en 16 partidos entre 2020 y 2021. Si bien no fue su etapa más destacada en el club, el Pulpo nunca dejó de destacar el trato humano del entrenador, a quien este miércoles despidió con palabras sentidas: “Lo voy a llevar siempre en el corazón”, dijo en zona mixta, aún quebrado por la emoción.

Síntesis de San Lorenzo vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

Torneo Clausura.

Fecha 12.

San Lorenzo 0-1 San Martín de San Juan.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabrizio Llobet.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Baéz; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Tomás Lecanda, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Sebastián Jaurena, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Goles en el segundo tiempo: 32m Diego González (SM).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Santiago Salle por T. Fernández (SM); Juan Ignacio Cavallaro por S. González (SM); 18m Agustín Ladstatter por Reali (SL); 27m Santiago Barrera por Maestro Puch (SM); Matías Orihuela por Diarte (SM); 28m Diego Herazo por Cerutti (SL); Ezequiel Herrera por F. López (SL); 39m Matías Hernández por Tripichio (SL); 43m Rodrigo Cáseres por D. González (SM).