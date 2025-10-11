El Jaime de fiesta: 50 mil personas visitaron el primer día de la feria Neuquén Emprende

Con música en vivo, foodtrucks y productos artesanales, la feria renovó su éxito entre los neuquinos. Sigue este sábado desde las 17.

Neuquén celebra este fin de semana largo con la nueva edición de la feria "Neuquén Emprende" junto a "Confluencia de Sabores". El primer día superó ampliamente las expectativas con una gran afluencia de público en el Parque Jaime de Nevares.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, estimó que se superaron las 50 mil personas antes que cerrara la primera jornada y destacó que se realiza en el marco de “Octubre rosa” con acciones de concientización sobre el cáncer de mama.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, señaló que, en esta oportunidad, por primera vez, se incorporaron juegos como los que se encuentran en los parques de diversiones que no se habían incluido antes. “Además de ver a todos los emprendedores, de escuchar buena música, vas a poder comer muy bien”, invitó el funcionario.

El evento, que comenzó el viernes y continúa este sábado, tiene lugar en el Parque Jaime de Nevares con entrada libre y gratuita. La propuesta está abierta al público desde las 17 hasta las 23.

confluencia de sabores neuquen emprende jaime

La concurrencia al evento ha sido de carácter regional. Pasqualini comentó que no solo asisten vecinos y vecinas de Neuquén, sino que también viajó gente de Plottier y otras localidades del Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Pasqualini detalló que, como parte de la concientización del cáncer de mama, se dispuso una estación de bienestar que ofrece prevención del cáncer de mama, un vacunatorio móvil, demostraciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y consejería sobre hábitos saludables.

El encuentro ofrece espectáculos infantiles durante las primeras horas y shows para toda la familia. Los visitantes pueden asistir con sus mascotas con correa, ya que el evento es pet-friendly.

La feria cuenta con 170 puestos de "Neuquén Emprende" y 30 food trucks. La oferta gastronómica incluye productos de mar, sabores ahumados y fuegos, buscando satisfacer a todos los paladares. Además de los carritos de comida, hay productores de gin, cerveza artesanal y vermú artesanal de la zona.

feria neuquen emprende

El evento fomenta el trabajo de productores y emprendedores, fortaleciendo la economía local y el circuito turístico. Además, la ciudad también ofrece otras actividades en el fin de semana largo como los paseos gratuitos con el bus turístico.

El Auditorio de la Municipalidad, inaugurado recientemente, tendrá un concierto de guitarra de Damián Cazeneuve este sábado, a las 20, y el domingo, ofrecerá el espectáculo infantil "La abeja haragana", a las 18.

El domingo también se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con una feria de platos típicos, bailes y espectáculos artísticos en la explanada del monumento a San Martín, a partir de las 16. En el marco de la jornada, también se llevará a cabo un torneo diverso de fútbol en el centro deportivo Melipal, de 8.30 a 16.30.