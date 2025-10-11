Por fuertes vientos, suspenden Neuquén Emprende de este sábado

La actividad comenzó este viernes con una gran convocatoria de público. Para evitar inconvenientes por las ráfagas, se acordó suspender la actividad.

Ante el pronóstico de viento intenso durante todo el sábado, la Municipalidad de Neuquén anunció que este sábado 11 de octubre quedará suspendida la segunda jornada de la Feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores.

Por razones de seguridad, teniendo en cuenta las fuertes ráfagas que superarían los 50 kilómetros por hora , se acordó suspender todo el día el evento que se realizaba en el Parque Jaime de Nevares.

Además se aclaró que la decisión también fue consensuada con los feriantes y propietarios de Foodtrucks quienes confirmaron que, con el pronóstico imperante, las condiciones para desarrollar las tareas son casi imposibles.

Cómo fue la primera jornada de la feria

El primer día superó ampliamente las expectativas con una gran afluencia de público en el Parque Jaime de Nevares. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, estimó que se superaron las 50 mil personas antes que cerrara la primera jornada y destacó que se realiza en el marco de “Octubre rosa” con acciones de concientización sobre el cáncer de mama.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, señaló que, en esta oportunidad, por primera vez, se incorporaron juegos como los que se encuentran en los parques de diversiones que no se habían incluido antes.

Pasqualini detalló que, como parte de la concientización del cáncer de mama, se dispuso una estación de bienestar que ofrece prevención del cáncer de mama, un vacunatorio móvil, demostraciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y consejería sobre hábitos saludables.

El pronóstico para este fin de semana

El fin de semana largo en Neuquén Capital estará fuertemente marcado por la presencia de ráfagas intensas de viento, según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Las condiciones actuales para este sábado 11 de octubre de 2025, en Neuquén, muestran una temperatura de 12° y una humedad del 42%.

Aunque las ráfagas fuertes persistirán durante el sábado y domingo, la zona de la Confluencia ya había experimentado condiciones inestables y ventosas previas. Durante el día del viernes, la AIC indicó que el cielo estaría inestable, con una temperatura de 26°, y vientos de 17 km/h con ráfagas de 35 km/h. Sin embargo, la noche del viernes anticipó la intensidad del fin de semana, con un cielo mayormente cubierto, un descenso de temperatura a 4°, y vientos de 49 km/h con ráfagas que alcanzaron los 59 km/h