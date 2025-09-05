El posteo de Verón contra la Conmebol tras el fallo que eliminó a Independiente

El presidente de Estudiantes de La Plata se manifestó luego de la decisión de dejar afuera al Rojo tras los incidentes en el partido frente a la Universidad de Chile.

El fallo sin precedentes que salió el jueves por la noche, en medio de la fecha de Eliminatorias, generó muchas repercusiones y críticas. Entre los que se expresaron a través de los medios y redes sociales está Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata.

"La Bruja" fue contundente con sus palabras en una historia de Instagram, donde consideró "injusto" el camino elegido por Conmebol , que dejó afuera a Independiente en la llave que no se terminó de jugar ante Universidad de Chile por los graves incidentes ocurridos en Avellaneda hace dos semanas.

“Eligieron la más fácil, muy difícil de entender como llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia. Pero Muy Injusto todo”, escribió el titular del Pincha.

posteo verón

Un fallo peligroso

La Confederación Sudamericana de Fútbol falló en contra de Independiente por los incidentes del pasado miércoles 20 de agosto ante la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y determinó la descalificación del equipo de Avellaneda.

Tras la audiencia del martes en la sede de Luque en Paraguay, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó el fallo de los lamentables episodios de violencia vividos en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y determinó que Independiente sea descalificado de la competencia, además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

La Conmebol determinó la finalización del encuentro en empate 1-1 y, con este resultado, dictaminó la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno recibirá a Alianza Lima de Perú a puertas cerradas en Coquimbo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El partido tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 18.30 horas.

Al igual que Independiente, el club chileno jugará siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

En cuanto a las multas ecónomicas, el ´Rojo´ deberá abonar 100 mil dólares mientras que la Universidad de Chile deberá abonar 120 mil dólares.

Si bien Independiente quedó descalificado de esta edición de la Copa Sudamericana, la Conmebol decidió no prohibirle la participación de próximas ediciones.

No son pocos los que piensan que es una decisión peligrosa que sienta un precedente que puede traer consecuencias a futuro, sobre todo cuando se enfrenten equipos argentinos y chilenos. Queda la incógnita de qué ocurrirá si un equipo gana de local y luego sus hinchas generan incidentes para suspender el partido en condición de visitante.