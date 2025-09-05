El fuerte comunicado de Independiente contra la Conmebol tras el fallo

Luego de la decisión lo eliminó de la competición, el Rojo envió un mensaje contundente y lo publicó en redes.

Independiente de Avellaneda rechazó la decisión del Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL de eliminarlo de la Copa Sudamericana y que Universidad de Chile avance a cuartos de final, tras los hechos de de violencia de ambas hinchadas el pasado 20 de agosto, y denunció que "ganaron los violentos".

"Perdió el fútbol. Ganaron los violentos", señaló el Rojo en un escueto mensaje publicado en sus cuentas de Instagram y X, junto a una imagen de una camiseta con el escudo del club manchado con sangre.

La respuesta del club de Avellaneda llegó poco después de que la CONMEBOL resolviera dar como ganador de la serie al equipo chileno que había ganado por 1-0 en la ida en Santiago y empataba 1-1 en la vuelta en Buenos Aires, cuando el encuentro fue cancelado por gravísimos incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América.

El veredicto del ente rector del fútbol sudamericano incluye la prohibición para ambos equipos de jugar con público durante los próximos siete partidos como local y otros siete partidos como visitante por competencias internacionales.

En declaraciones durante la última semana, antes de conocerse la decisión de CONMEBOL, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había denunciado que los fanáticos de la U destruyeron cámaras de seguridad del estadio para evitar ser identificados, iniciaron un foco de incendio, vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón y las usaron como proyectiles. En un descargo presentado ante la Conmebol, el club había indicado que los incidentes comenzaron antes del encuentro y consideró que la cancelación del partido se debió exclusivamente a la violencia de la hinchada visitante.

El descargo de la Universidad de Chile

Mientras que por el lado de la Universidad de Chile, el presidente de la institución, Michael Clark, consideró que “se ha hecho justicia” pero lamentó la sanción que le impedirá jugar ante su público en la serie ante Alianza Lima.

"Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", aseguró Clark en un comunicado leído y divulgado en el canal de YouTube del club trasandino.

“Darnos como ganadores es lo que correspondía, luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde de milagro no hubo muertos y que se produjo por una mala organización del club anfitrión y las faltas de garantías entregadas por las autoridades locales”, puntualizó el directivo.

De esta manera entonces se oficializó el duelo entre Alianza Lima y la U. de Chile en los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. La ida se jugará el jueves 18 de septiembre en Perú, sin parcialidad visitante cómo indica el fallo de la casa madre del fútbol sudamericano. La vuelta será una semana después, en Chile, y a puertas cerradas.

Por el lado, en Independiente se está llevando a cabo una reunión de urgencia para analizar los pasos a seguir. Luego de la audiencia del martes, Grindetti había señalado la posibilidad de apelar al TAS en caso de que el fallo no fuera favorable al Rojo.