Comida para seis meses y un refugio secreto: el argentino que se prepara para el Apocalipsis

El argentino Leandro Azzolin afirma que está preparado para el apocalipsis. En su placard guarda una mochila lista para cualquier desastre. No es un símbolo ni una fantasía paranoica: es el corazón de su filosofía de vida. En su interior hay comida compacta, pastillas potabilizadoras, un botiquín, una lona y una linterna . Cada objeto tiene una función precisa.

Lo que comenzó como una inquietud personal se convirtió en un movimiento. En 2006, un comentario casual en una clase universitaria encendió la chispa: un profesor mencionó las profecías mayas y Azzolin se preguntó si el fin del mundo era realmente una metáfora . Esa duda lo llevó a armar su primera mochila de emergencia. Años más tarde, fundó el primer grupo prepper de América Latina en Facebook. Hoy, ese espacio virtual reúne a miles de personas que intercambian consejos, técnicas y listas de suministros.

“Cada uno en casa tiene la suya”, dice Azzolin al medio Infobae, quien se define como prepper , es decir, una persona que se prepara para sobrevivir ante una crisis extrema.

“Tengo comida para seis meses sin salir a comprar nada”, afirma. En su casa hay también semillas guardadas para armar una huerta y garantizar el autoabastecimiento si la crisis se prolonga. La preparación, en su visión, no es obsesión sino prudencia. “No se trata de vivir con miedo, sino de no depender del azar”, sostiene.

Un manual familiar para sobrevivir

Leandro comparte esta vida planificada con su pareja y sus hijos. En el hogar se hacen simulacros y se repasan rutas de evacuación. “Cada integrante tiene un rol en caso de emergencia”, explica.

Las mochilas infantiles son más livianas: incluyen juguetes, caramelos y mantas pequeñas. La idea es educar sin infundir miedo, un equilibrio que Azzolin considera esencial.

Durante la pandemia de 2020, la rutina prepper se puso a prueba. Mientras la mayoría hacía filas en los supermercados, la familia Azzolin ya tenía barbijos, alcohol en gel y provisiones suficientes. “Nos aislamos antes de que se anunciara la cuarentena”, recuerda. Aquello que muchos consideraron paranoia terminó siendo previsión.

El argentino también diseñó un plan B y C: quedarse en casa, evacuar hacia una segunda vivienda en las afueras o, en última instancia, llegar a un refugio secreto preparado junto a otros preppers. “Allí pueden sobrevivir unas 150 personas por varios meses”, detalla. No revela la ubicación: la discreción es parte del protocolo.

De la burla al respeto

Durante años, los preppers fueron vistos como excéntricos. Las películas los mostraban como fanáticos obsesionados con el apocalipsis. Todo cambió con la pandemia y las sucesivas catástrofes naturales. El miedo colectivo transformó la ironía en curiosidad. Hoy, Azzolin dicta cursos y talleres para particulares y empresas que buscan herramientas prácticas ante emergencias.

“El problema es el facilismo tecnológico”, asegura. “Dependemos de dispositivos que pueden dejar de funcionar en cualquier momento.” Por eso enseña a encender fuego, usar una brújula o conservar alimentos sin electricidad. “Lo viejo funciona”, dice, citando a El Eternauta, una de sus inspiraciones.

Azzolin estima que unas 25.000 personas en Argentina ya se consideran parte del movimiento prepper. Algunos solo preparan mochilas básicas; otros construyen refugios y estudian técnicas de supervivencia avanzada. Lo une a todos una misma convicción: la seguridad no se improvisa.

Mientras el mundo parece correr hacia el Apocalipsis, Leandro revisa su mochila, ajusta el cierre y vuelve a guardarla. En su universo, estar listo no es un gesto de paranoia, sino una forma de esperanza. “Prepararse —dice— es confiar en que, pase lo que pase, todavía habrá algo por salvar.”