Receta: entraña a la parrilla y al horno: dos opciones deliciosas

Tierna, sabrosa y con el punto justo de cocción: dos formas infalibles de preparar entraña, el corte más noble y rendidor del asado.

Entraña a la parrilla, deliciosa y fácil de hacer.

La entraña es uno de esos cortes que, durante años, pasó desapercibido en las parrillas argentinas. Pero con el tiempo fue ganando fama por su sabor intenso y su textura particular. Es la membrana que recubre el diafragma del animal, una tira larga y delgada, cubierta por una capa plateada que conviene retirar antes de cocinar. Su carne es magra, de fibra marcada, y tiene un gusto profundo que se potencia con fuego directo o un buen horno casero.

Es el típico corte que, bien hecho, no necesita más que sal y tiempo justo. En la parrilla, conquista por su aroma ahumado; en el horno, sorprende con una cocción pareja y un punto jugoso. Dos caminos distintos para un mismo resultado: una entraña irresistible.

c Entraña, un clásico de las parrillas argentinas.

Entraña a la parrilla

Ingredientes:

1 kilo de entraña

Sal gruesa o parrillera

Pimienta negra recién molida (opcional)

Desarrollo

Preparar la carne: Si la entraña tiene la membrana plateada, retirarla con cuidado. Es importante dejar la carne limpia para que se cocine de manera pareja y no quede dura.

Encender el fuego: La parrilla debe tener brasas vivas, con buena temperatura, pero sin llamaradas. El punto ideal es cuando podés acercar la mano al calor y aguantar tres segundos.

Salado y cocción: Salar la entraña justo antes de colocarla en la parrilla. Cocinar primero del lado de la grasa (si tiene) durante unos 7 a 10 minutos. Luego darla vuelta y cocinar del otro lado unos 5 minutos más. El secreto está en no sobrecocerla: la entraña se disfruta jugosa, ni seca ni cruda.

Reposo y corte: Una vez lista, dejarla reposar unos minutos antes de cortarla. Siempre hacerlo en contra de la fibra, para que quede tierna y fácil de masticar.

Consejos del parrillero:

Si querés un sabor más intenso, podés marinarla antes con ajo, perejil, aceite de oliva y un toque de limón.

Acompañala con chimichurri, salsa criolla o una buena ensalada de rúcula y parmesano.

Para lograr una costra crocante, acercala unos minutos más al fuego fuerte antes de servir.

entrana al horno Si no tenés parrilla...entraña al horno.

Entraña al horno

No todo el mundo tiene parrilla a mano, pero eso no significa renunciar al sabor. En el horno, la entraña puede quedar igual de sabrosa si se respetan algunos pasos básicos.

Ingredientes:

1 kilo de entraña

3 dientes de ajo picados

Jugo de 1 limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Romero o tomillo (opcional)

Desarrollo:

Precalentar el horno: Llevá el horno a 220 °C. Es importante que esté bien caliente desde el principio para sellar la carne.

Condimentar: En una fuente, colocá la entraña limpia. Frotala con ajo, limón, sal, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Si querés, podés sumar romero o tomillo fresco para aromatizar.

Cocción: Horneá la entraña durante 12 a 15 minutos por lado. Si te gusta más jugosa, dejala menos tiempo; si preferís bien cocida, unos minutos extra. Para darle un toque crocante, podés prender el grill o subir la temperatura los últimos minutos.

Servir: Una vez lista, dejala reposar unos minutos para que los jugos se redistribuyan. Cortala en tiras finas, también en contra de la fibra, y servila con papas al horno o una ensalada fresca.

entrana 04 Deliciosa y sabrosa. La entraña siempre suma.

Diferencias y coincidencias

La entraña a la parrilla tiene ese sabor a humo que la vuelve inconfundible, perfecta para un asado de domingo o una juntada al aire libre. La del horno, en cambio, se adapta mejor al ritmo de la semana: práctica, limpia y lista en menos de media hora. En ambos casos, el truco está en no pasarse de cocción y en respetar su identidad: una carne que pide calor fuerte, poca manipulación y un corte preciso.

Más allá de la técnica, lo que une ambas versiones es el espíritu argentino: ese amor por la carne, por el ritual de cocinar y por compartir.Si bien la entraña antes era mucho más barata (luego se puso de moda), tiene algo noble y sincero, una mezcla de sabor, textura y sencillez que conquista paladares sin pretensiones.

Acompañamientos ideales

Clásicos: papas fritas, ensalada mixta, puré de papas o papas al rescoldo.

Livianos: ensalada verde con limón, espinaca con parmesano, o una vinagreta de mostaza y miel.

Gourmet: puré de batatas con manteca de hierbas, espárragos grillados o hongos salteados.

