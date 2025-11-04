Ideales para la picada: Berenjenas al escabeche

Las berenjenas al escabeche, receta clásica de la cocina argentina, combinan tradición, sabor y versatilidad en cada frasco casero.

Entre las preparaciones más emblemáticas de la cocina argentina, las berenjenas al escabeche ocupan un lugar especial. Este plato, que conjuga sencillez y profundidad de sabor, se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en un infaltable en las picadas, acompañamientos y conservas caseras. Pero, ¿cuál es su origen y cómo se logra esa combinación perfecta de textura y sabor?

El escabeche tiene sus raíces en la tradición árabe, donde se utilizaba como método de conservación de alimentos mediante la mezcla de vinagre, aceite, especias y sal. Los españoles heredaron esta técnica durante la dominación árabe en la península ibérica, y con la llegada de los conquistadores, el escabeche desembarcó en América Latina.

En la Argentina, la técnica encontró terreno fértil gracias a la abundancia de productos locales y la influencia de inmigrantes italianos y españoles. Aunque originalmente el escabeche se aplicaba principalmente a carnes y pescados, en algún momento la berenjena se convirtió en la protagonista, probablemente debido a su versatilidad y su capacidad de absorber sabores.

Un clásico de la cocina casera

Las berenjenas al escabeche se convirtieron en una receta emblemática para muchas familias argentinas. Preparar esta conserva casera es casi un ritual: elegir berenjenas frescas, cortarlas en rodajas o bastones, y combinarlas con ajo, especias y una mezcla de vinagre y aceite que garantiza su conservación y potencia los sabores.

Además, este plato es símbolo de compartir: siempre hay un frasco que pasa de mano en mano entre familiares y amigos, como un gesto de hospitalidad y cariño.

Berenjenas-en-escabeche.jpg Berenjenas en escabeche, una receta clásica argentina.

Receta de berenjenas al escabeche

Si bien cada familia tiene su versión, esta receta es una base sencilla y deliciosa para que te animes a prepararlas en casa.

Ingredientes

- 1 kg de berenjenas frescas

- 500 ml de vinagre de alcohol

- 500 ml de agua

- 4 dientes de ajo cortados en láminas

- 2 hojas de laurel

- 1 cucharadita de granos de pimienta negra

- 1 cucharadita de orégano seco

- 1 cucharadita de ají molido (opcional, para un toque picante)

- Aceite de girasol o mezcla (cantidad necesaria)

- Sal gruesa

Desarrollo

Preparar las berenjenas:

- Lavar las berenjenas y pelarlas (opcional, según tu preferencia).

- Cortarlas en rodajas de aproximadamente medio centímetro o en bastones.

- Colocarlas en un colador, alternando capas con sal gruesa. Cubrir con un plato y un peso encima para que suelten el amargor. Dejar reposar por 2 horas.

Cocción previa:

- En una olla, calentar el agua con el vinagre. Cuando rompa el hervor, agregar las berenjenas en tandas y cocinar durante 3 minutos.

- Retirar con una espumadera y dejar escurrir sobre un paño limpio o papel absorbente.

Armado del escabeche:

- En un frasco esterilizado, colocar capas de berenjenas alternando con láminas de ajo, pimienta, laurel, orégano y, si se desea, ají molido.

- Presionar ligeramente cada capa para que quede compacta.

Conserva:

- Rellenar los frascos con aceite hasta cubrir completamente las berenjenas. Es importante que no quede aire en el frasco para evitar que se dañen.

- Tapar bien y guardar en la heladera.

Reposo:

- Dejar reposar al menos 48 horas antes de consumir, para que los sabores se intensifiquen.

berenjena-escabeche-la-receta-3-simples-pasos-y-los-mejores-consejos-que-te-salgan-deliciosas.webp Una receta que siempre suma. Berenjenas al escabeche, indiscutibles en una picada.

Berenjenas al escabeche en la mesa argentina

Este plato no solo es un manjar por sí mismo, sino que también es un acompañamiento versátil. En las picadas, junto a quesos, salamines y panes caseros, las berenjenas al escabeche brillan como una opción sabrosa y saludable. También pueden acompañar carnes asadas o ser el toque especial en una ensalada.

Consejos para un escabeche perfecto

- Vinagre y aceite: Usar un vinagre suave para que no opaque el sabor de las especias y un aceite de calidad para garantizar una buena conservación.

- Especias: Experimentar con hierbas frescas como tomillo o romero puede darle un giro único a la receta.

- Higiene: Esterilizar los frascos y asegurarse de que las berenjenas estén bien cubiertas con aceite son claves para evitar que se estropeen.

El encanto de lo casero

En una época donde la comida rápida y los productos industriales predominan, preparar berenjenas al escabeche es un acto de conexión con las raíces y la tradición. Es recordar a las abuelas cocinando en ollas grandes y llenando la casa con el aroma de vinagre y especias.

Hacer esta receta no solo asegura un plato delicioso, sino también la posibilidad de transmitir un legado culinario que habla de nuestra historia y de los pequeños placeres de la cocina casera.





