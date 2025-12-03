Pastel de zanahoria saludable en sartén: la receta fácil, rápida e imperdible para el mate

En este artículo, te acercamos una receta imperdible para preparar pastel de zanahoria saludable en la sartén.

El pastel de zanahoria es, esencialmente, un pastel dulce con zanahoria machacada mezclada en la masa. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. En este artículo, te acercamos una receta imperdible para preparar pastel de zanahoria saludable en la sartén.

Lo cierto es que el pastel de zanahoria puede disfrutarse de muchas formas. Es común que se lo glasee o recubra con escarchado o queso crema y nuez, a menudo picada. En este caso en particular, nos adentraremos en un ejemplo de repostería casera saludable .

Para preparar un pastel de zanahoria saludable en la sartén, deberemos reunir los siguientes ingredientes:

La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales.

2 tazas de zanahoria rallada fina.

rallada fina. 3 huevos.

1 taza de azúcar (mascabo, morena o blanca).

½ taza de aceite vegetal (girasol, maíz o coco).

1 taza de harina de almendra.

½ taza de harina de arroz.

¼ taza de maicena.

1 cucharadita de polvo para hornear apto para celíacos.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 cucharadita de canela.

¼ cucharadita de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la textura).

½ taza de nueces picadas o pasas (opcional).

Luego, para cocinar el pastel de zanahoria saludable deberemos cumplimentar los siguientes pasos:

En un bol amplio, mezclar la harina de almendra, harina de arroz, maicena, polvo para hornear, bicarbonato, canela, sal y goma xantana (si se emplea). Este proceso también puede realizarse en una licuadora.

En otro bol, batir los huevos junto con el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla hasta conseguir una mezcla homogénea.

Verter la mezcla líquida sobre los secos y remover hasta que todo quede bien incorporado. Agregar la zanahoria rallada y las nueces o pasas.

rallada y las nueces o pasas. Engrasar una sartén antiadherente de unos 22–24 cm de diámetro con aceite o manteca vegetal. Calentar a fuego muy bajo durante unos segundos antes de colocar la mezcla.

Luego, para completar el proceso de cocción, deberemos:

Verter la preparación, tapar bien y cocinar a fuego mínimo durante 40 a 50 minutos. No destapar en los primeros 30 minutos. El pastel estará listo cuando, al insertar un palillo, éste salga limpio.

estará listo cuando, al insertar un palillo, éste salga limpio. Dejar entibiar antes de desmoldar. Puede servirse solo o con una cobertura de queso crema sin gluten.

GMbYFPDaMAEB7wm La zanahoria es la verdura perfecta para recetas dulces.

En el sitio especializado Paulina Cocina se destaca que hay varias formas de encarar una torta de zanahoria. La primera es aceptar que la zanahoria es un vegetal muy noble y que la torta va a ser fabulosa. Después hay algunos que prefieren pasar los ingredientes líquidos junto con la zanahoria por la licuadora, y también hay recetas que directamente hacen un puré de zanahoria hervida y se lo agregan a la preparación.

Además, se señala que la zanahoria es “la verdura perfecta para recetas dulces, estamos todos de acuerdo con esto. Pero, ¿saben por qué? La zanahoria se usa en los pasteles no solo porque potencia su sabor, sino que permite reducir la cantidad de azúcar que usamos, y además aporta una humedad increíble”.