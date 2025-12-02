Uno de los postres más famosos también cuenta con una receta que incluye ingredientes naturales. Paso a paso, cómo hacerlo.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer este lemon pie saludable en pocos minutos

Por su frescura y acidez equilibrada, el lemon pie es uno de los postres favoritos para los amantes de lo dulce. Sin embargo, muchas de las recetas tradicionales llevan harina y azúcar, ingredientes que pueden no ser aptos para todos . Afortunadamente, existe una preparación que permite una versión más saludable utilizando avena, stevia y otros ingredientes naturales.

Una de las ventajas de esta receta más sana radica en la avena , una excelente fuente de fibra , que ayuda a la digestión y proporciona una sensación de saciedad . Además, al utilizar endulzantes naturales en lugar de la clásica azúcar, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Por último, el limón aporta vitamina C y antioxidantes , que refuerzan el sistema inmunológico y suman frescura a esta preparación ideal para quienes siguen dietas saludables.

1/2 taza de avena

1/4 taza de salvado de avena

Ralladura y jugo de 1/2 limón

Endulzante natural o stevia (a gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear

Agua (cantidad necesaria)

Para la crema de limón:

1 limón (pulpa y parte amarilla)

1 taza de agua

Endulzante o stevia (a gusto)

1 yema de huevo

3 cucharadas de fécula de mandioca

Para el merengue:

2 claras batidas a punto nieve

Endulzante o stevia (a gusto)

1 cucharadita de goma xántica

Paso a paso, cómo hacer esta versión alternativa del lemon pie

Preparar la base: se elabora con avena y salvado de avena, creando una textura crujiente y sabrosa sin necesidad de utilizar harina.

En un bowl, mezclar la avena, el salvado de avena, la ralladura y el jugo de limón, el endulzante y el polvo de hornear. Incorporar el agua poco a poco hasta conseguir una masa que se pueda manejar, similar a una masa de galleta. Es importante que no quede demasiado húmeda, solo suficiente para que los ingredientes se unan.

Una vez que se tenga la masa, extenderla uniformemente en el fondo de un molde para tartas previamente engrasado o forrado con papel manteca. Hornear la base en un horno precalentado a 180°C durante unos 10 minutos, o hasta que esté ligeramente dorada. Retirar del horno y dejar enfriar.

lemon.jpeg El lemon pie es uno de los postres más elegidos por los amantes de lo dulce.

Preparar la crema de limón: mientras la base se enfría, se puede hacer la crema de limón que dará ese característico sabor ácido y fresco.

En una olla pequeña, mezclar la pulpa de limón, el agua y el endulzante. Llevar la mezcla a fuego medio y calentar hasta que empiece a hervir. Mientras tanto, en otro recipiente, batir la yema de huevo y agregar lentamente un poco de la mezcla caliente. Luego, incorporar la yema al resto de la mezcla en la olla.

Añadir la fécula de mandioca y continuar cocinando a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla espese. Una vez alcanzada la consistencia deseada, retirar del fuego y dejar enfriar un poco antes de verterla sobre la base de avena ya horneada.

Preparar el merengue: para terminar el lemon pie, no puede faltar el merengue. Este se hace de manera simple.

Batir las claras a punto de nieve en un bowl limpio hasta que tengan picos suaves. Añadir lentamente el endulzante y continuar batiendo hasta que las claras estén firmes y brillantes. Agregar la goma xántica, que ayudará a estabilizar el merengue, y mezclar suavemente con una espátula.

Montaje final: