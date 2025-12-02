Flan de coco: un postre clásico con perfume tropical

Un flan simple, económico y lleno de sabor: receta de flan de coco, tips clave y una textura cremosa que conquista desde la primera cucharada.

Flan de Coco. Un postre rico y fácil de preparar.

Hay postres que despiertan nostalgia inmediata. El flan, en todas sus versiones, es uno de ellos. En muchas casas argentinas aparece como el cierre perfecto de un asado, un cumpleaños o un domingo familiar. Pero dentro del universo de los flanes, hay uno que cada vez suma más fanáticos: el flan de coco , una receta sencilla y perfumada que combina la cremosidad clásica con el toque tropical del coco rallado.

No requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles: apenas huevos, azúcar, leche, coco y un buen caramelo que marque el carácter del postre. Lo que sí necesita es paciencia, horno bajo y un baño María constante para lograr la textura ideal: firme, pero temblorosa, suave y con ese pequeño “granito” del coco que recuerda a las recetas caseras de antes.

En esta nota, repasamos la receta completa, algunos secretos para que salga perfecto y una versión alternativa para quienes quieren convertirlo en un postre más fresco y veraniego.

El encanto del flan de coco

El coco tiene una cualidad única: transforma recetas tradicionales en preparaciones más aromáticas, dulces y veraniegas. En el caso del flan, no solo aporta sabor, sino también textura. Cuando el coco absorbe parte de la mezcla líquida, se hidrata y suma una consistencia muy particular, casi como una natilla firme.

Por eso, además de ser un postre económico, el flan de coco siempre sorprende. No falla en cumpleaños, reuniones familiares o como cierre fresco después de un plato fuerte. Se come frío —bien frío— y combina perfecto con crema chantilly, dulce de leche o una cucharada generosa de frutos rojos.

flan-de-coco-4 Imposible dejar de comer un flan de coco.

La receta clásica de flan de coco

Ingredientes (para 6 porciones)

Para el caramelo:

150 g de azúcar

3 cucharadas de agua

Para el flan:

4 huevos

400 ml de leche (puede ser entera o descremada)

200 ml de leche de coco

100 g de coco rallado

120 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

1. Preparar el caramelo

En una sartén o directamente en la flanera, colocar el azúcar con el agua y calentar a fuego medio sin revolver. Cuando el caramelo pasa de dorado claro a un ámbar profundo, retirar del fuego y mover el molde para cubrir fondo y paredes. Dejar enfriar.

2. Mezclar los ingredientes

En un bowl grande, batir apenas los huevos con el azúcar. No hay que generar espuma, solo integrar. Agregar la leche común, la leche de coco, la vainilla y finalmente el coco rallado. Mezclar bien para que quede una preparación homogénea.

3. Reposo clave

Dejar reposar la mezcla 10 minutos. Este pequeño detalle hidrata el coco y mejora muchísimo la textura final del flan.

4. Cocción lenta

Volcar la mezcla sobre el molde acaramelado. Colocar la flanera dentro de una bandeja con agua caliente (baño María). Cocinar en horno bajo, 160 °C, durante 50 a 60 minutos.

El flan está listo cuando al mover el molde tiembla como gelatina, pero el centro no está líquido.

5. Enfriado y desmolde

Retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera por lo menos 4 horas. Cuanto más frío esté, mejor se desmolda.

Para desmoldar, pasar un cuchillo por los bordes, colocar un plato sobre el molde y girar con decisión. El caramelo caerá formando una salsa brillante y espesa.

flan de coco 01 Cremosidad y dulzor.

Variantes para jugar con la receta

Flan de coco y naranja

Agregar ralladura de naranja y reemplazar 50 ml de leche por jugo fresco. Aporta un aroma cítrico ideal para el verano.

Flan de coco y dulce de leche

Colocar una cucharada de dulce de leche en el fondo del molde antes de la mezcla. El resultado es más goloso y bien argentino.

Versión light

Usar leche descremada y azúcar mascabo o edulcorante apto para horno. Queda más suave, pero conserva todo el sabor.

Cómo acompañarlo

El flan de coco se luce por sí solo, pero también combina muy bien con:

Crema chantilly apenas batida

Frutillas maceradas o frutos rojos

Una cucharadita de dulce de leche

Chips de coco tostado

Salsa de caramelo tibia

En verano, una buena compañía es una bocha de helado de crema americana o vainilla: la mezcla de temperaturas lo convierte en un postre irresistible.

