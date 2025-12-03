¿Probaste esta receta de chimichurri?

Una salsa tradicional con un origen lleno de historia y sabor. El chimichurri es un aliado majestuoso del asado argentino. Sencillo y sublime, aqui la receta.

Si hay un acompañamiento que define la gastronomía argentina, ese es el chimichurri . Esta salsa, presente en cada asado y en muchas preparaciones cotidianas, se ha convertido en un símbolo de la identidad culinaria del país. Su receta, una mezcla de hierbas, ajo, vinagre y especias logra un equilibrio perfecto entre frescura y potencia, elevando el sabor de las carnes y otros platos. Pero, ¿de dónde proviene esta famosa salsa y cómo ha llegado a ser un imprescindible en la cocina argentina?

El origen del chimichurri es tan interesante como debatido. Existen varias teorías sobre su procedencia, aunque todas coinciden en que es una creación con influencias extranjeras adaptada al gusto local. Una de las versiones más difundidas sostiene que su nombre proviene de la deformación del inglés "Jimmy’s curry" o "Give me curry", frases que habrían sido pronunciadas por inmigrantes británicos e irlandeses que llegaron a la Argentina en el siglo XIX.

Otra teoría apunta a que el nombre chimichurri proviene del vasco "tximitxurri", que significa "mezcla desordenada". Dado que en la gastronomía vasca existen preparaciones similares a esta salsa, es posible que los inmigrantes vascos hayan contribuido a su desarrollo en tierras argentinas.

Independientemente de su origen lingüístico, lo cierto es que el chimichurri nació de la necesidad de darle más sabor a las carnes, especialmente en la cultura gaucha. Los gauchos, acostumbrados a cocinar la carne directamente sobre el fuego, comenzaron a experimentar con ingredientes locales como el ajo, el orégano y el ají molido, dando lugar a esta salsa única.

Una receta infaltable en los asados

El chimichurri es tan versátil como fácil de preparar. Aunque existen muchas variantes, la receta clásica argentina mantiene una combinación de ingredientes básicos que realzan su sabor característico.

chimichurri.jpg Chimichurri fresco y rico.

Ingredientes

1 taza de perejil fresco picado

4 dientes de ajo picados finamente

1 cucharada de orégano seco

1 cucharadita de ají molido

1 cucharada de vinagre de vino

½ taza de aceite de oliva o girasol

Sal y pimienta a gusto

Jugo de medio limón (opcional)

Desarrollo

Picar los ingredientes: El perejil y el ajo deben estar bien picados para que liberen su sabor en la mezcla.

El perejil y el ajo deben estar bien picados para que liberen su sabor en la mezcla. Mezclar los condimentos: En un bowl, combinar el perejil, el ajo, el orégano y el ají molido.

En un bowl, combinar el perejil, el ajo, el orégano y el ají molido. Incorporar los líquidos: Agregar el vinagre, el aceite y el jugo de limón (si se usa). Mezclar bien.

Agregar el vinagre, el aceite y el jugo de limón (si se usa). Mezclar bien. Dejar reposar: Para que los sabores se integren, se recomienda dejar reposar el chimichurri al menos 2 horas antes de su consumo. Si es posible, prepararlo con un día de anticipación mejora su intensidad.

Variaciones del chimichurri

Si bien la receta tradicional es la más conocida, en distintas regiones de Argentina y otros países existen variaciones. Algunas versiones incluyen cebolla picada, pimentón o incluso una pizca de comino. En Uruguay, por ejemplo, el chimichurri suele ser más líquido y con un sabor más ácido, debido a un mayor contenido de vinagre.

Otra variante interesante es el chimichurri seco, una mezcla de especias deshidratadas que se conserva por más tiempo y se hidrata en el momento de su uso con agua y aceite.

chimichurri-500x375.jpg Receta tradicional de chimichurri.

Más allá del asado

Aunque el chimichurri es el acompañamiento por excelencia de las carnes asadas, su uso no se limita al asado. También es una excelente marinada para pollo, pescado o vegetales a la parrilla. En la cocina cotidiana, se puede agregar a empanadas, sándwiches, ensaladas o incluso como aderezo para pizzas y panes caseros.

Una tradición que trasciende fronteras

El chimichurri ha trascendido las fronteras argentinas y hoy en día se encuentra en la gastronomía de muchos países. En Estados Unidos y Europa, es común verlo en restaurantes especializados en parrilla o carnes al estilo argentino. Su combinación de frescura y picor lo ha convertido en una alternativa natural a otras salsas para carnes, como el pesto o la salsa verde española.

Su facilidad de preparación y la posibilidad de adaptarlo a distintos gustos lo hacen un clásico que no pasa de moda. Ya sea en una gran reunión familiar o en una comida rápida de la semana, el chimichurri sigue siendo el toque especial que realza cualquier plato.

Un legado culinario

Más que una simple salsa, el chimichurri es parte de la identidad gastronómica de Argentina. Su historia, llena de influencias y adaptaciones, refleja la riqueza cultural del país y la creatividad de su gente en la cocina. Prepararlo es un ritual que se transmite de generación en generación, asegurando que este condimento siga siendo un símbolo de sabor y tradición en cada mesa argentina.

Desde su origen incierto hasta su consolidación como el acompañamiento esencial del asado, el chimichurri continúa conquistando paladares y reafirmando su lugar como uno de los sabores más emblemáticos de la cocina argentina.

