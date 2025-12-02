Tortas fritas rápidas: la receta más fácil para hacer en casa
Ideal para acompañar al mate en la merienda, su preparación es simple y necesita pocos ingredientes.
Integrante de muchas meriendas y aliadas clave en los días de lluvia y/o frío, las tortas fritas son de las preparaciones más fáciles, económicas y rendidoras para hacer en casa. Su receta incluye ingredientes que habitualmente están en todos los hogares y solo requieren de unos pocos y simples pasos que cualquier cocinero amateur puede seguir sin complicaciones.
De origen vinculado a la tradición de la cocina indígena de América, donde se utilizaban masas de maíz, con el tiempo su receta fue evolucionando y se adoptó en diversas culturas. En nuestro países, suele estar presente en reuniones familiares, siempre acompañadas de un buen mate.
Los ingredientes para hacer tortas fritas en casa
Prepararlas en casa es fácil y solo se necesitan unos pocos ingredientes básicos:
- 500 gr. harina leudante o harina común con levadura
- 5 cucharadas de aceite de girasol
- 1 cucharada de sal fina
- 350 cc. agua tibia
- Aceite o grasa vacuna para freír
Paso a paso, cómo hacer tortas fritas caseras
Preparación de la masa
- Mezclar de ingredientes secos: en un bowl grande, colocar 500 gramos de harina leudante o, si se prefiere, harina común con levadura. Agregar una cucharada de sal fina a la harina y mezclar bien los ingredientes secos con una cuchara. Esto ayudará a que la sal se distribuya de manera uniforme y potenciará el sabor.
- Incorporar el aceite: agregar las cinco cucharadas de aceite de girasol a la mezcla de harina. Esto no solo le dará un sabor característico, sino que también ayudará a que la masa tenga una textura adecuada. Con las manos, mezclar el aceite con la harina hasta que la preparación se asemeje a una textura arenosa. Este paso es crucial, ya que el aceite se debe integrar bien para que las tortas fritas queden esponjosas y crocantes.
- Agregar el agua: verter lentamente 350 cc de agua en la mezcla. Es recomendable que esté tibia, ya que esto ayudará a activar la levadura en caso de que se esté usando harina común. Mezclar todos los ingredientes con las manos hasta formar una masa homogénea. Si está demasiado pegajosa, se puede añadir un poco más de harina; si está muy seca, un poco más de agua.
- Amasado y reposo: una vez que la masa esté bien integrada, transferirla a una superficie de trabajo enharinada. Amasar suavemente durante unos minutos, hasta que esté suave y elástica. Luego, cubrir el bollo con un paño húmedo o con film plástico y dejarlo reposar durante al menos 10 minutos.
Formar las tortas fritas
- Dividir la masa: pasado el tiempo de reposo, tomar el bollo y dividirlo en porciones pequeñas, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf. Esto te permitirá trabajar con porciones manejables para formar las tortas fritas.
- Estirar la masa: con un rodillo, estira cada porción de masa sobre una superficie enharinada, hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1 centímetro. No deben quedar demasiado finas, ya que esto podría hacer que se rompan al freír.
- Hacer los agujeros: para que las tortas fritas mantengan una textura adecuada al ser fritas, es aconsejable hacer un pequeño agujero en el centro de cada una. Esto no solo permitirá que el vapor escape durante la cocción, sino que ayudará a que se cocinen de manera uniforme.
Freír las tortas fritas
- Calentar el aceite: en una sartén profunda u olla pequeña, calentar suficiente aceite o grasa vacuna para freír. La temperatura ideal es cuando el aceite está caliente pero no humeante, generalmente, alrededor de los 180°C. Para verificar si el aceite está listo, se puede introducir un pequeño trozo de masa; si burbujea al instante, está en el punto correcto.
- Freír las tortas fritas: con cuidado, colocar las tortas fritas en el aceite caliente, dejando espacio entre ellas para que no se peguen. Freirlas durante 2-3 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. Es importante no freír demasiadas a la vez para mantener la temperatura del aceite constante.
- Retirar, secar y disfrutar: con una pinza o espumadera, retirar las tortas fritas del aceite y colocarlas en una fuente con abundante papel absorbente. Esto ayudará a retirar el exceso de aceite. Después de dejarlas enfriarse unos minutos, ya estarán listas para servirse en la mesa. Para darle un toque dulce, pueden espolvorearse con azúcar.
