Tortas fritas rápidas: la receta más fácil para hacer en casa

Ideal para acompañar al mate en la merienda, su preparación es simple y necesita pocos ingredientes.







Integrante de muchas meriendas y aliadas clave en los días de lluvia y/o frío, las tortas fritas son de las preparaciones más fáciles, económicas y rendidoras para hacer en casa. Su receta incluye ingredientes que habitualmente están en todos los hogares y solo requieren de unos pocos y simples pasos que cualquier cocinero amateur puede seguir sin complicaciones.

De origen vinculado a la tradición de la cocina indígena de América, donde se utilizaban masas de maíz, con el tiempo su receta fue evolucionando y se adoptó en diversas culturas. En nuestro países, suele estar presente en reuniones familiares, siempre acompañadas de un buen mate.

Los ingredientes para hacer tortas fritas en casa Prepararlas en casa es fácil y solo se necesitan unos pocos ingredientes básicos: