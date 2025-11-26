Tres recetas para preparar granitas frescas y deliciosas

Es un comodín ideal y refrescante cuando comienza a gobernar el calor. Tanto para limpiar la boca luego de un menú largo como en un postre o trago.

La granita, clásico postre italiano para refrescarse

La previa de un verano caliente se siente y no hay mejor manera de combatir el calor que con una deliciosa granita . Este clásico postre italiano es simple y versátil: a base de agua, azúcar y fruta, su textura granular se logra al raspar el líquido congelado a medida que se solidifica. Te presentamos tres recetas de granita que podés hacer en casa y disfrutar en familia o con amigos.

Nada más refrescante y veraniego que las frutillas. Esta granita es pura fruta y sabor, y se prepara en un abrir y cerrar de ojos.

- 500 g de frutillas frescas, lavadas y sin hojas

- 150 g de azúcar

- 250 ml de agua

- Jugo de 1 limón

Desarrollo

En una licuadora, procesá las frutillas hasta obtener un puré suave. Si preferís una textura más fina, podés colar el puré para eliminar las semillas.

En una cacerola, mezclá el agua y el azúcar, y calentá a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva completamente. Dejá enfriar.

Combiná el almíbar frío con el puré de frutilla y el jugo de limón. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.

Cada 30 minutos, raspá la mezcla con un tenedor para romper los cristales de hielo y lograr la textura granulada. Repetí hasta que esté completamente congelada, lo que llevará aproximadamente 3-4 horas.

Serví la granita en copas y disfrutá de una explosión de frescura.

granita de limon.jpg Ideal para limpiar el paladar una granita de limón refrescante.

Granita de limón

La granita de limón es un clásico por excelencia: su sabor ácido y refrescante es el aliado perfecto para las jornadas de calor intenso.

Ingredientes

- 200 ml de jugo de limón recién exprimido (aproximadamente 4-5 limones)

- 200 g de azúcar

- 500 ml de agua

- Ralladura de 1 limón

Desarrollo

En una cacerola, combiná el agua y el azúcar, y calentá a fuego medio, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Retirá del fuego y dejá enfriar.

Agregá el jugo de limón y la ralladura al almíbar frío. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.

Al igual que en la receta anterior, raspá la mezcla con un tenedor cada 30 minutos hasta que obtengas la textura granulada característica.

Serví la granita en vasos pequeños y decorá con un poco de ralladura de limón para darle un toque especial.

granita de cafe.jpg Granita de café, fácil y muy rica.

Granita de café

Para los amantes del café, esta versión es perfecta para un postre o una pausa refrescante durante la tarde.

Ingredientes

- 500 ml de café recién hecho, fuerte y frío

- 100 g de azúcar

- Crema batida (opcional, para servir)

- Pedacitos de chocolate (opcional)

Desarrollo

Mezclá el café frío con el azúcar hasta que se disuelva por completo. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.

Raspá la mezcla con un tenedor cada 30 minutos, asegurándote de mantener la textura granulada hasta que esté completamente congelada.

Serví la granita en vasos pequeños y, si querés un toque indulgente, agregá un copo de crema batida por encima o pedacitos de chocolate.

