Tres recetas para preparar granitas frescas y deliciosas
Es un comodín ideal y refrescante cuando comienza a gobernar el calor. Tanto para limpiar la boca luego de un menú largo como en un postre o trago.
La previa de un verano caliente se siente y no hay mejor manera de combatir el calor que con una deliciosa granita. Este clásico postre italiano es simple y versátil: a base de agua, azúcar y fruta, su textura granular se logra al raspar el líquido congelado a medida que se solidifica. Te presentamos tres recetas de granita que podés hacer en casa y disfrutar en familia o con amigos.
Granita de frutilla para el calor
Nada más refrescante y veraniego que las frutillas. Esta granita es pura fruta y sabor, y se prepara en un abrir y cerrar de ojos.
Ingredientes
- 500 g de frutillas frescas, lavadas y sin hojas
- 150 g de azúcar
- 250 ml de agua
- Jugo de 1 limón
Desarrollo
- En una licuadora, procesá las frutillas hasta obtener un puré suave. Si preferís una textura más fina, podés colar el puré para eliminar las semillas.
- En una cacerola, mezclá el agua y el azúcar, y calentá a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva completamente. Dejá enfriar.
- Combiná el almíbar frío con el puré de frutilla y el jugo de limón. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.
- Cada 30 minutos, raspá la mezcla con un tenedor para romper los cristales de hielo y lograr la textura granulada. Repetí hasta que esté completamente congelada, lo que llevará aproximadamente 3-4 horas.
- Serví la granita en copas y disfrutá de una explosión de frescura.
Granita de limón
La granita de limón es un clásico por excelencia: su sabor ácido y refrescante es el aliado perfecto para las jornadas de calor intenso.
Ingredientes
- 200 ml de jugo de limón recién exprimido (aproximadamente 4-5 limones)
- 200 g de azúcar
- 500 ml de agua
- Ralladura de 1 limón
Desarrollo
- En una cacerola, combiná el agua y el azúcar, y calentá a fuego medio, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Retirá del fuego y dejá enfriar.
- Agregá el jugo de limón y la ralladura al almíbar frío. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.
- Al igual que en la receta anterior, raspá la mezcla con un tenedor cada 30 minutos hasta que obtengas la textura granulada característica.
- Serví la granita en vasos pequeños y decorá con un poco de ralladura de limón para darle un toque especial.
Granita de café
Para los amantes del café, esta versión es perfecta para un postre o una pausa refrescante durante la tarde.
Ingredientes
- 500 ml de café recién hecho, fuerte y frío
- 100 g de azúcar
- Crema batida (opcional, para servir)
- Pedacitos de chocolate (opcional)
Desarrollo
- Mezclá el café frío con el azúcar hasta que se disuelva por completo. Verté la mezcla en una fuente baja y llevá al freezer.
- Raspá la mezcla con un tenedor cada 30 minutos, asegurándote de mantener la textura granulada hasta que esté completamente congelada.
- Serví la granita en vasos pequeños y, si querés un toque indulgente, agregá un copo de crema batida por encima o pedacitos de chocolate.
