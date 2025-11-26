La Legislatura aprobó la Reforma del Código Fiscal de Neuquén con una baja en Ingresos Brutos

Más del 95% de los contribuyentes de la provincia accederá a alícuotas reducidas y beneficios fiscales en 2026.

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles en general (mañana se tratará en particular) el proyecto del gobernador Rolando Figueroa para actualizar la normativa tributaria, modernizar procedimientos y adecuar el marco fiscal a las nuevas realidades económicas, tecnológicas y sociales de la provincia.

El cuerpo de diputados lo hizo tras recibir el martes al subsecretario de Ingresos Públicos, Juan Martín Insúa , y a las autoridades de la Dirección Provincial de Rentas, encabezadas por su director, Marcos Lavaggi, junto a la subdirectora Dora Pérez Salgado, quienes expusieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B), presidida por Zulma Reina.

Mediante la nueva ley se modificarán dieciocho artículos del Código Fiscal, se incorporarán definiciones que facilitan la aplicación de la norma —como “valuación fiscal especial”— y se actualizarán referencias legales, reemplazando denominaciones antiguas como “AFIP” por “ARCA”. También se creará el Valor Fiscal de Referencia Impositiva (VFRI), una herramienta clave para evitar incrementos desproporcionados del Impuesto Inmobiliario cuando la valuación catastral registra subas técnicas o excepcionales que no se condicen con la realidad económica del contribuyente.

El director provincial de Rentas, Marcos Lavaggi, destacó que “más del 95% de los contribuyentes que tributan el 100% de los Ingresos Brutos en Neuquén estarán alcanzados por las alícuotas reducidas del artículo 7° y por los beneficios del Régimen Simplificado”. Señaló que este universo incluye tanto a los contribuyentes adheridos al régimen simplificado como a quienes tributan con alícuotas reducidas dentro del régimen general.

Juan Martín Insúa es el titular de la Dirección Provincial de Rentas.

“Estas medidas representan un alivio concreto para quienes cumplen con sus obligaciones en la provincia, especialmente pequeños y medianos contribuyentes, que verán una reducción efectiva en la carga fiscal a partir del próximo año”, agregó.

En sintonía, Insúa resaltó que la reforma no introduce cambios estructurales en el sistema impositivo, sino ajustes técnicos que ordenan la normativa y fortalecen la equidad tributaria. Recordó que el Régimen Simplificado neuquino es uno de los más bajos del país, con alícuotas efectivas entre 1,5% y 1,7%, y que el 77% de los contribuyentes tributa al 2% o menos.

Montos, tasas y multas

También explicó que la actualización de montos fijos, tasas y multas —del orden del 30%— acompaña el proceso inflacionario, mientras que la incorporación del Nomenclador de Actividades Económicas (NAES) reorganiza categorías sin modificar alícuotas ni crear nuevas obligaciones.

Lavaggi profundizó sobre la implementación del Valor Fiscal de Referencia Impositiva (VFRI), incorporado en la reforma del Código Fiscal, que permitirá moderar incrementos extraordinarios en valuaciones catastrales. Remarcó que la medida no implica nuevas facultades para el Ejecutivo y otorga previsibilidad fiscal al evitar saltos abruptos en el Impuesto Inmobiliario.

En la reunión de comisión del martes, Insúa aclaró sobre este tema que Catastro “obliga a hacer cada diez años un revalúo general y eso no se fue dando y ya pasaron 15”. Sostuvo que la "foto hoy es muy distinta, entonces puede haber algún inmueble que subió cinco veces y no se puede ir de un año para otro a cobrarle cinco veces más el Inmobiliario, por eso lo hicimos de esta manera. Después se va a seguir aumentando hasta llegar a esa foto, pero tenemos que asumir como Estado la responsabilidad de no haberlo hecho en los diez años”.