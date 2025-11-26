En 10 fotos: pese a las advertencias, así siguen desafiando el peligro en la Isla 132

No aprenden más. Se trata de menores que se arrojan desde el puente que comunica las calles Democracia y Río Negro sobre el río Limay.

Con las temperaturas extremas de estos últimos días se volvieron a registrar escenas de peligro en el puente que comunica las calles Río Negro, Democracia con la Isla 132 . Ante la mirada de los adultos, los adolescentes no se sienten intimidados y se enfrentan al riesgo de caer mal y lamentarse después.

Desde este último fin de semana, que el termómetro registró temperaturas próximas a los 40 grados, volvió la gente a los balnearios y también olvieron los imprudentes al puente sobre el Limay. Se trata de chicos de entre 10 y 15 años que despreocupadamente se arrojan al agua, sin advertir que suelen pasar kayak por debajo proveniente de la zona de los clubes.

En la tarde de este miércoles, volvió a repetirse la misma historia ante la mirada de adultos que poco hicieron para evitar que se lancen al agua desde esa altura. Incluso se acercó personal policial para tratar de disuadirlos, pero una vez que se retiró los chicos volvieron a las andanzas.

Poca profundidad

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, indicó que en esa zona, en particular, "la profundidad del agua no supera los 60 centímetros, lo que convierte cada salto en una maniobra de altísimo riesgo".

Rio -pibes saltando del puente (8) Claudio Espinoza

Además, en los días previos, desde el cuerpo de guardavidas informaron que ya se habrían registrado varios episodios en los que debieron acercarse a advertirles sobre el peligro. Aunque, Baggio dijo que “no respetan las indicaciones del guardavidas, no respetan las indicaciones de la Policía”. Frente a esta situación de riesgo, el funcionario manifestó que el municipio se encuentra en alerta: “Honestamente, hacemos responsables a sus padres de estas decisiones negligentes de arrojarse del puente tan peligrosamente.

Rio -pibes saltando del puente (10) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (1) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (2) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (3) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (4) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (6) Claudio Espinoza

Rio -pibes saltando del puente (9) Claudio Espinoza