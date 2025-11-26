Buscan a dos mujeres desaparecidas en la provincia de Neuquén

Una tiene 31 años, con residencia en la capital neuquina, mientras que la otra desaparecida tiene 29 y es de Centenario.

La Policía de la Provincia de Neuquén compartió con la comunidad la búsqueda de dos mujeres que desaparecieron en las últimas horas. Una de ellas tiene domicilio en la capital neuquina mientras que la otra es residente en la vecina ciudad de Centenario.

Desde la fuerza informaron que buscan el paradero de Tania Tamara Ulloa , de 31 años, con domicilio en el Parque Industrial de esta ciudad.

Tras la desaparición de Tania, radicaron una denuncia en la que no se aclara la última vez que fue vista, pero dieron algunas de sus características físicas. Se trata de una mujer de 1.50 metros, de tez morena, cabellos ondulados oscuros, de contextura delgada y ojos marrones.

Al momento de ausentarse estaba vestida con un pantalón buzo tipo Adidas de color azul con franjas blancas. También con una remera negra manga corta de color negro, tenía una zapatillas celestes con plataforma alta, y cartera color crema con rosa.

Solicitan a la comunidad que ante alguna información se comuniquen con la comisaría 20 del Parque Industrial o bien a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Mujer desaparecida de Centenario

La otra mujer por la que se radicó una denuncia en las últimas horas tiene 29 años con domicilio en la vecina cuidad de Centenario. Fue identificada como Jualiana Pojmaevich, de 29 años, quien es intensamente buscada.

De acuerdo a la denuncia, la mujer mide 1.60, es de tez blanca, tiene cabellos largos rubios, ojos marrones y de contextura física delgada. Además, se desconoce la vestimenta que tenía puesta al momento de su desaparición.

Ante cualquier información podrán comunicarse a la comisaría Quinta de Centenario o bien a la Fiscalía de Delitos contra las Personas.