Nacionalizan la búsqueda de Luciana Muñoz con la hipótesis de trata: la Policía Federal difunde su foto

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 10 millones de pesos por información sobre el paradero de la joven neuquina. Su foto deberá estar en aeropuertos, pasos fronterizos y controles policiales.

A más de un año de la desaparición de Luciana Muñoz , el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la nacionalización de su búsqueda y dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil que permita dar con su paradero. Entre los fundamentos se contempla la hipótesis de que el hecho puede vincularse a la trata de personas .

La resolución, firmada por Patricia Bullrich , la ministra de seguridad nacional, fue publicada este viernes 31 de octubre en el Boletín Oficial y ordena además la difusión de su foto en todo el país a través de la Policía Federal Argentina.

La medida representa un paso clave para la familia y la Asamblea por Luciana , que desde hace meses impulsaban una campaña nacional con el objetivo de “que su foto esté en todo el país” . En agosto pasado, viajaron a Buenos Aires para reunirse con organizaciones, legisladoras y referentes sociales, en busca de que el caso trascendiera los límites provinciales y se aplicara el Protocolo de Palermo , utilizado en causas de trata de personas .

SFP Conferencia de prensa caso Luciana Muñoz (8) Sebastián Fariña Petersen

Luciana Muñoz Aguerre, de 21 años, fue vista por última vez el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12 del mediodía, cerca de su domicilio en el barrio Gran Neuquén Norte. La resolución describe que mide 1,50 metros, tiene cabello lacio teñido de castaño claro o rubio, ojos marrones, tez trigueña.

La descripción también hace foco en tres tatuajes de Luciana: una flor o mandala en la mano izquierda, un corazón con el signo del infinito en el hombro y rosas en el muslo derecho. Vestía una campera azul, chomba negra, jean azul nevado y zapatillas urbanas negras con suela blanca.

La búsqueda de Luciana Muñoz se expande a nivel federal

Según la resolución, el ofrecimiento de recompensa abarca todo el territorio nacional y convoca a quienes tengan datos a comunicarse con la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad. La cartera instruyó también la difusión del afiche con la imagen de Luciana en medios de comunicación escritos, radiales y televisivos de circulación nacional, así como en aeropuertos, pasos fronterizos y controles policiales.

El documento detalla que la investigación judicial —a cargo del fiscal Andrés Guillermo Azar, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén— contempla la hipótesis de que la desaparición de la joven “puede encontrarse vinculada a la comisión del delito de trata de personas”, previsto en los artículos 145 bis y siguientes del Código Penal.

Según detalla, la solicitud al Ministerio de Seguridad nacional fue solicitada por Azar mediante oficio del 25 de agosto de 2025, con el objetivo de que ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Luciana. Además, indica que los montos podrán modificarse de acuerdo a la complejidad y gravedad del delito cometido según lo estime Bullrich.

Mientras tanto, continúa la cifra de la recompensa de 100 millones de pesos a nivel provincial firmada por Rolando Figueroa dirigida a quienes aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición de la joven o bien al esclarecimiento de su desaparición.

Luciana Muñoz trata policia federal

“Que Luciana esté en todos lados”

Para la familia, el anuncio marca un avance en una lucha sostenida durante más de un año entre movilizaciones, reclamos y denuncias de demoras judiciales. En las últimas semanas, habían reiterado públicamente su exigencia de que el Estado nacional interviniera de forma directa.

“Queremos que se sepa que en la provincia de Vaca Muerta hay una joven desaparecida hace más de un año”, habían dicho desde la Asamblea. El caso de Luciana Muñoz se convirtió en uno de los más resonantes de los últimos años en Neuquén. Su familia cuestiona la falta de avances concretos y exige que se profundice la línea de investigación vinculada a la trata de personas. Recientemente, celebraron la elevación a juicio a Maximiliano Aviléz, ex novio de Luciana Muñoz que fue procesado por falso testimonio.

La resolución firmada por Bullrich da cumplimiento a ese pedido: instruye a todas las fuerzas federales a publicar y circular la imagen de Luciana. “A Luciana nadie la busca como corresponde. No vamos a dejar de exigir verdad y justicia hasta que vuelva a casa”, reiteraron desde la Asamblea, que ha realizado repetidas acciones de visibilización en la ciudad impulsadas por la comunidad educativa del CPEM 76 donde Luciana terminaba sus estudios secundarios.