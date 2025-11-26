La mejor receta de medialunas de grasa caseras: con pocos ingredientes ideal para el mate
Te contamos cómo preparar unas exquisitas medialunas de grasa caseras con una receta con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla.
En la mesa de los argentinos existen varios clásicos. Uno de ellos, qué duda cabe, es el irremplazable café con medialunas. A la hora del desayuno o la merienda, incluso en el almuerzo o en la cena –con la fórmula de las rellenas con jamón y queso por ejemplo-, las medialunas son un verdadero deleite para el paladar argento. En este artículo, te ofrecemos una receta para preparar unas exquisitas medialunas de grasa caseras con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla.
En el sitio especializado Sabor Argento se consigna que las medialunas de grasa son consideradas una auténtica joya de la cocina argentina. Estos exquisitos bollos destacan por su inconfundible forma de medialuna y su irresistible sabor dulce. Y son muy populares en todo el país.
La mejor receta de medialunas de grasa caseras
Para preparar medialunas de grasa caseras, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes:
- 500 gramos de harina.
- 100 gramos de azúcar.
- 10 gramos de sal.
- 50 gramos de levadura fresca.
- 200 mililitros de leche.
- 2 huevos.
- 200 gramos de grasa.
Luego, tenemos que seguir las consignas que entregamos en esta guía paso a paso para cocinar en casa unas exquisitas medialunas de grasa:
- Mezclar la harina, el azúcar y la sal en un bol grade. A continuación, formamos un hueco en el centro.
- Disolver la levadura fresca en la leche tibia, verter esta mezcla en el hueco de la harina e incorporar los huevos. Amasar todo junto hasta obtener una masa homogénea.
- Cubrir la masa con un paño de cocina y dejar reposar durante aproximadamente 1 hora o hasta que haya duplicado su tamaño.
- Una vez completado el tiempo de reposo, estirar la masa con un rodillo hasta obtener un rectángulo de aproximadamente medio centímetro de espesor.
- Acto seguido, extender la grasa en forma de láminas sobre toda la superficie del rectángulo de masa.
- Doblar la masa en tres partes, como si se estuviera haciendo un sobre.
- Estirar nuevamente la masa y repetir el proceso de doblado en tres partes.
- Cortar la masa en triángulos y enrollarlos desde la base hacia la punta, formando así las medialunas. Colocarlos en una bandeja para horno previamente engrasada o cubierta con papel manteca y dejar que repose durante 20 minutos para que leuden un poco más.
- Precalentar el horno a temperatura media de 180 grados centígrados. Luego, hornear las medialunas durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén doradas y cocidas.
- Retirar del horno, dejar que se enfríen y servir.
De acuerdo al portal especializado Sabor Argento, es importante seguir estos cinco consejos para preparar medialunas de grasa caseras:
- Es importante asegurarse de que la levadura esté fresca para que la masa leude correctamente. Si se utiliza levadura seca, seguir las instrucciones del paquete para la cantidad adecuada.
- Al estirar la masa, espolvorearla un poco de harina sobre la superficie de trabajo y el rodillo para evitar que se pegue.
- Asegurarse de distribuir uniformemente la grasa sobre la masa para obtener un hojaldre perfecto.
- No olvidar de dejar reposar las medialunas antes de hornearlas. Esto permitirá que la masa leude un poco más y se obtengan medialunas más livianas y esponjosas.
- Vigilar el tiempo de cocción, ya que puede variar según el horno. Las medialunas deben estar doradas, pero tener cuidado de no dejarlas demasiado tiempo, porque podrían secarse.
Te puede interesar...
Leé más
Cómo hacer el famoso bizcochuelo de "12 cucharadas": la receta más fácil y rápida para la merienda
La mejor torta matera de manzana: es sin harinas ni azúcar y queda muy húmeda
-
TAGS
- medialunas
- receta
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario