La mejor receta de medialunas de grasa caseras: con pocos ingredientes ideal para el mate

En la mesa de los argentinos existen varios clásicos. Uno de ellos, qué duda cabe, es el irremplazable café con medialunas. A la hora del desayuno o la merienda, incluso en el almuerzo o en la cena –con la fórmula de las rellenas con jamón y queso por ejemplo-, las medialunas son un verdadero deleite para el paladar argento. En este artículo, te ofrecemos una receta para preparar unas exquisitas medialunas de grasa caseras con pocos ingredientes y sin complicaciones que no falla.

En el sitio especializado Sabor Argento se consigna que las medialunas de grasa son consideradas una auténtica joya de la cocina argentina. Estos exquisitos bollos destacan por su inconfundible forma de medialuna y su irresistible sabor dulce. Y son muy populares en todo el país.

medialunas 04.jpeg La mejor receta de medialunas de grasa caseras Para preparar medialunas de grasa caseras, primeramente deberemos reunir los siguientes ingredientes: