Fresca y liviana: ensalada de rúcula, durazno y cebolla morada

Una receta fresca, rica y sobre todo con mucho sabor. El balance entre el durazno y la cebolla te van a dar ganas de probarla.

Una receta sin misterios ni trucos. Con productos de estación. Una ensalada diferente y sencilla para variar la mesa, conocer otros registros de sabor y disfrutarla en verano. La frescura del durazno y el balance con la cebolla morada y el cilantro, le aportan un sabor interesante para salir de la monotonía de las ensaladas. La terminamos con una vinagreta casera.

Preparar la vinagreta. En un recipiente colocar una cucharada de vinagre, tres de aceite de oliva y un poco de mostaza. Revolver y reservar.

Lavar y secar bien todas las verduras y fruta. Cortar la cebolla en pluma y el durazno pequeño. En un plato ir acomodando la rúcula, acomodar los duraznos, la cebolla y las hojas de cilantro. Sumarle el maní, sal, pimienta, aceite de oliva y unas cucharadas de vinagreta. ¡Disfrutar!

