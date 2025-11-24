El clima en Neuquén

El Comedor
La Mañana ensalada

Fresca y liviana: ensalada de rúcula, durazno y cebolla morada

Una receta fresca, rica y sobre todo con mucho sabor. El balance entre el durazno y la cebolla te van a dar ganas de probarla.

Por Nico Visne
Una receta sin misterios ni trucos. Con productos de estación. Una ensalada diferente y sencilla para variar la mesa, conocer otros registros de sabor y disfrutarla en verano. La frescura del durazno y el balance con la cebolla morada y el cilantro, le aportan un sabor interesante para salir de la monotonía de las ensaladas. La terminamos con una vinagreta casera.

Ingredientes:

  • 2 duraznos
  • 1 atado rúcula
  • 1 cebolla morada
  • puñado de cilantro
  • maní o almendras partidas
  • aceite de oliva c/n
  • vinagre c/n
  • mostaza c/n
  • sal
  • pimienta
Desarrollo:

Preparar la vinagreta. En un recipiente colocar una cucharada de vinagre, tres de aceite de oliva y un poco de mostaza. Revolver y reservar.

Lavar y secar bien todas las verduras y fruta. Cortar la cebolla en pluma y el durazno pequeño. En un plato ir acomodando la rúcula, acomodar los duraznos, la cebolla y las hojas de cilantro. Sumarle el maní, sal, pimienta, aceite de oliva y unas cucharadas de vinagreta. ¡Disfrutar!

