Receta de Doña Petrona: Tallarines ideales con 4 ingredientes
Una receta de tallarines deliciosa, fácil y popular que impuso Doña Petrona y que a su vez viaja por el recetario heredado de cientos de familias.
Frente a la escalada de precios y el aumento constante de los productos y artículos de la canasta básica familiar, los tallarines caseros se presentan como una buena opción contra este panorama. La pasta fresca tuvo aumentos considerables en comparación a otros productos. Hacerla en casa sigue siendo más económico y mejor.
La pasta casera es una de las comidas universales más populares del mundo. Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes: agua, harina, sal y huevo.
Rendidora, fácil y económica, a tomar nota.
Ingredientes tallarines:
700 g de harina
4 huevos
Sal fina
agua C/N
Desarrollo
Poner en la mesada la harina en forma de corona, hacer un hueco en el centro.
Cascar los huevos y sumarlos. Añadir sal a gusto.
Con las manos, unir la masa e ir incorporando agua fría de a poco, si es necesario.
Estirar con palo de amasar o con la máquina de pastas, bien fino. Dejar airear.
Espolvorear la mesada y la masa con harina.
Enrollar la masa y cortar tiras para formar los fideos.
Hervir abundante agua salada y verter la pasta. Estará lista cuando suba a la superficie. Colar y servir solos o con salsa.
Te puede interesar...
Leé más
Receta: fáciles y deliciosas garrapiñadas para hacer en casa
Budín navideño fácil para ir palpitando las Fiestas: ¿cómo hacer este clásico para el mate?
La mejor masa de tarta casera con solo 3 ingredientes: cómo hacerla en pocos pasos y muy rápido
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario