Receta de Doña Petrona: Tallarines ideales con 4 ingredientes

Una receta de tallarines deliciosa, fácil y popular que impuso Doña Petrona y que a su vez viaja por el recetario heredado de cientos de familias.

Los tallarines de Doña Petrona con 4 ingredientes

Frente a la escalada de precios y el aumento constante de los productos y artículos de la canasta básica familiar, los tallarines caseros se presentan como una buena opción contra este panorama. La pasta fresca tuvo aumentos considerables en comparación a otros productos. Hacerla en casa sigue siendo más económico y mejor.

La pasta casera es una de las comidas universales más populares del mundo. Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes: agua, harina, sal y huevo.

Rendidora, fácil y económica, a tomar nota.

Ingredientes tallarines:

700 g de harina

4 huevos

Sal fina

agua C/N

tallarines 3.jpeg Tallarines, oliva y un pedacito de queso. Guardar agua de la cocción y sartenearlos cuando estén al dente un ratito. Delicia.

Desarrollo

Poner en la mesada la harina en forma de corona, hacer un hueco en el centro.

Cascar los huevos y sumarlos. Añadir sal a gusto.

Con las manos, unir la masa e ir incorporando agua fría de a poco, si es necesario.

Estirar con palo de amasar o con la máquina de pastas, bien fino. Dejar airear.

Espolvorear la mesada y la masa con harina.

Enrollar la masa y cortar tiras para formar los fideos.

Hervir abundante agua salada y verter la pasta. Estará lista cuando suba a la superficie. Colar y servir solos o con salsa.





