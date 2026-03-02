Sin harina y en solo 40 minutos: la torta saludable ideal para la merienda

Te presentamos una receta ideal para la merienda: torta saludable sin harina y lista en menos de 40 minutos.

Cocinar es clave para una vida más feliz y saludable para las personas, las comunidades y el planeta. Por otra parte, es sabido que una dieta sin gluten (DSG) consiste en suprimir de la alimentación todos los productos que contengan o se cocinen con trigo, centeno, cebada y avena. En este artículo, te ofrecemos una receta sencilla para la merienda y en menos de 40 minutos: cómo elaborar una torta saludable sin harina .

Pero ojo: más allá de que esta torta se elabore sin harina , también queda esponjosa, es nutritiva y se necesitan pocos ingredientes, sin ultra procesados y sin ningún tipo de complicaciones.

3 huevos.

200 gramos de yogur natural o griego sin azúcar.

100 gramos de coco rallado.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo).

Esencia de vainilla (opcional).

Ralladura de limón o naranja (opcional).

La guía paso a paso de la receta para elaborar una torta saludable sin harina

Precalentar el horno a 180 °C.

Luego, batir los huevos junto con el yogur y el endulzante elegido hasta integrar bien.

Incorporar el coco rallado, el polvo de hornear y los aromatizantes.

Mezclar suavemente.

Verter la preparación en un molde previamente engrasado.

Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

Los especialistas señalan que esta receta ofrece numerosas variantes, puesto que a la torta también se le pueden añadir frutos secos, chips de chocolate amargo o frutas frescas, entre otros ingredientes, para darle un toque diferente. También es posible reemplazar el coco por avena sin gluten, según preferencias y disponibilidad.

Según lo afirmó Elisabetta Politi, dietista registrada y máster en salud pública, educadora certificada en diabetes de Duke Health en Durham, Carolina del Norte, una dieta sin harina ni azúcar se centra en eliminar los alimentos elaborados con azúcares añadidos o harina refinada. En su lugar, fomenta el consumo de alimentos integrales y sin procesar. Siempre que se controlen las porciones y se limiten los alimentos altamente procesados, es probable que esto conduzca a la pérdida de peso.

Y lo cierto es que eliminar harinas refinadas y azúcar agregada contribuye a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. Por ello es que a través de esta receta es posible reemplazar la harina tradicional y emplear alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural.

Por ejemplo, cabe recordar que el pan sin harina es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto, ya que no lleva ningún tipo de harina. Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados. El pan nube –también conocido como cloud bread- es un pan aireado como lo son las nubes, muy ligero y esponjoso.