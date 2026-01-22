Esta preparación suave y esponjosa es ideal para el desayuno o la merienda. Y al no llevar harina, este pan nube es una gran alternativa para personas con celiaquía.

Sin horno ni harina: la forma correcta de hacer el pan nube en sartén, fácil y rápido

Para quienes buscan un pan casero rápido, fácil de hacer y que además no lleve harinas , el pan de nube se presenta como una alternativa ideal . Esta preparación, también conocida como cloud bread , es ligera y esponjosa , lo que le da su nombre. Su sabor neutro lo hace perfecto para rellenos dulces o salados.

Al no llevar ningún tipo de harina , es especialmente atractivo para personas con celiaquía o que buscan perder peso a través de determinadas dietas, como la keto o la cetogénica . Y su base de huevos y queso crema aporta proteínas y grasas saludables , con muy pocos carbohidratos. Además, su preparación es muy sencilla y rápida, perfecta para cualquier momento del día. No se necesita horno y solo requiere una sartén. Otra de sus ventajas es que no es necesario consumirlo rápidamente. En la heladera, puede conservarse por 5 o 6 días.

Para cocinar un delicioso pan en sartén sin gluten, serán necesarios los siguientes productos:

Dos huevos

Dos cucharadas de queso crema

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

pan nubee.jpg El pan de nube es una preparación ligera y esponjosa, lo que le da origen a su nombre.

Paso a paso, cómo preparar el pan de nube en casa

Separar las claras y las yemas : debe hacerse en dos recipientes diferentes. Es importante que las claras estén en un bowl limpio para poder montarlas adecuadamente.

: debe hacerse en dos recipientes diferentes. Es importante que las claras estén en un bowl limpio para poder montarlas adecuadamente. Batir las yemas: agregar a las yemas el queso crema, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con un batidor o un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea y suave.

agregar a las yemas el queso crema, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con un batidor o un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea y suave. Montar las claras: batir las claras de los huevos hasta que formen picos firmes. Esto dará al pan su característica esponjosidad.

batir las claras de los huevos hasta que formen picos firmes. Esto dará al pan su característica esponjosidad. Mezclar las preparaciones : incorporar las claras montadas a la mezcla de yemas. Es recomendable hacerlo con movimientos envolventes para no bajar las claras.

: incorporar las claras montadas a la mezcla de yemas. Es recomendable hacerlo con movimientos envolventes para no bajar las claras. Calentar la sartén : poner una sartén antiadherente a fuego medio. Si es necesario, añadir un poco de aceite o manteca para evitar que el pan se pegue.

: poner una sartén antiadherente a fuego medio. Si es necesario, añadir un poco de aceite o manteca para evitar que el pan se pegue. Cocinar el pan: con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la sartén caliente, formando pequeños círculos. Cocinar cada lado durante unos 2-3 minutos o hasta que esté dorado, retirar y dejar enfriar.

con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la sartén caliente, formando pequeños círculos. Cocinar cada lado durante unos 2-3 minutos o hasta que esté dorado, retirar y dejar enfriar. pan nube.jpg Pan de nube, liviano, sin harina y fácil de hacer.

Consejos para mejorar la receta

Si se quiere hacer un pan sin gluten para acompañar el mate, se puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobrecito de edulcorante. Otra opción es añadir distintos sabores, como pimentón, orégano o queso rallado. Especialistas en cocina señalan que es posible recurrir a más de una variante para personalizar la preparación. Entre otras, pueden mencionarse:

Versión con vegetales: sumar espinaca picada o zanahoria rallada.

sumar espinaca picada o zanahoria rallada. Versión dulce: incorporar unas gotas de esencia de vainilla y stevia.

incorporar unas gotas de esencia de vainilla y stevia. Con más proteína: incorporar una cucharada de queso rallado o jamón picado.

Cuáles son las ventajas de sumar el pan de nube a la dieta

El pan de nube es una buena opción liviana y baja en carbohidratos, ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables. Entre sus beneficios también podemos encontrar: