Sin horno ni harina: la forma correcta de hacer el pan nube en sartén, fácil y rápido
Esta preparación suave y esponjosa es ideal para el desayuno o la merienda. Y al no llevar harina, este pan nube es una gran alternativa para personas con celiaquía.
Para quienes buscan un pan casero rápido, fácil de hacer y que además no lleve harinas, el pan de nube se presenta como una alternativa ideal. Esta preparación, también conocida como cloud bread, es ligera y esponjosa, lo que le da su nombre. Su sabor neutro lo hace perfecto para rellenos dulces o salados.
Al no llevar ningún tipo de harina, es especialmente atractivo para personas con celiaquía o que buscan perder peso a través de determinadas dietas, como la keto o la cetogénica. Y su base de huevos y queso crema aporta proteínas y grasas saludables, con muy pocos carbohidratos. Además, su preparación es muy sencilla y rápida, perfecta para cualquier momento del día. No se necesita horno y solo requiere una sartén. Otra de sus ventajas es que no es necesario consumirlo rápidamente. En la heladera, puede conservarse por 5 o 6 días.
Los ingredientes para realizar el pan de nube
Para cocinar un delicioso pan en sartén sin gluten, serán necesarios los siguientes productos:
- Dos huevos
- Dos cucharadas de queso crema
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal
Paso a paso, cómo preparar el pan de nube en casa
- Separar las claras y las yemas: debe hacerse en dos recipientes diferentes. Es importante que las claras estén en un bowl limpio para poder montarlas adecuadamente.
- Batir las yemas: agregar a las yemas el queso crema, el polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclar con un batidor o un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
- Montar las claras: batir las claras de los huevos hasta que formen picos firmes. Esto dará al pan su característica esponjosidad.
- Mezclar las preparaciones: incorporar las claras montadas a la mezcla de yemas. Es recomendable hacerlo con movimientos envolventes para no bajar las claras.
- Calentar la sartén: poner una sartén antiadherente a fuego medio. Si es necesario, añadir un poco de aceite o manteca para evitar que el pan se pegue.
- Cocinar el pan: con una cuchara, colocar porciones de la mezcla en la sartén caliente, formando pequeños círculos. Cocinar cada lado durante unos 2-3 minutos o hasta que esté dorado, retirar y dejar enfriar.
Consejos para mejorar la receta
Si se quiere hacer un pan sin gluten para acompañar el mate, se puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobrecito de edulcorante. Otra opción es añadir distintos sabores, como pimentón, orégano o queso rallado. Especialistas en cocina señalan que es posible recurrir a más de una variante para personalizar la preparación. Entre otras, pueden mencionarse:
- Versión con vegetales: sumar espinaca picada o zanahoria rallada.
- Versión dulce: incorporar unas gotas de esencia de vainilla y stevia.
- Con más proteína: incorporar una cucharada de queso rallado o jamón picado.
Cuáles son las ventajas de sumar el pan de nube a la dieta
El pan de nube es una buena opción liviana y baja en carbohidratos, ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas y gluten. Además, aporta proteínas y grasas saludables. Entre sus beneficios también podemos encontrar:
- Bajo en carbohidratos: a diferencia del tradicional, esta receta no utiliza harinas, lo que significa que su contenido de carbohidratos es casi nulo. Esto lo convierte en una opción excelente para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos o desean controlar su peso.
- Sin gluten: para aquellos que son celíacos o que tienen intolerancia al gluten, esta es una gran alternativa, ya que no contiene ingredientes que provoquen reacciones adversas en este grupo de personas.
- Rico en proteínas: al estar hecho a base de huevos, el pan de nube aporta una buena cantidad de proteínas, ayudando a mantener la saciedad y puede contribuir a una dieta equilibrada.
- Versatilidad en la cocina: puede utilizarse para hacer sándwiches, tostadas o simplemente disfrutarlo solo con tus ingredientes favoritos. Su sabor neutro permite muchas combinaciones.
- Rápido y sencillo de preparar: con una preparación que no toma más de 15 minutos, es una opción ideal para desayunos o meriendas rápidas.
