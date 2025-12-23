Receta: torre de panqueques sabrosa y sencilla

Un clásico de fin de año ideal para hacer en casa. Torre de panqueques. Origen y receta de un plato maravilloso y super fresco.







La torre de panqueques, un clásico para las fiestas de fin de año

En Argentina, las fiestas de fin de año se viven con mesas largas, familia reunida y un sinfín de preparaciones que buscan satisfacer a todos los paladares. Entre los platos clásicos que suelen aparecer en las celebraciones está la infaltable torre de panqueques. Este plato combina frescura, variedad y practicidad, lo que lo convierte en una opción ideal para compartir en una noche calurosa de verano.

La torre de panqueques, también conocida como *pastel de panqueques* en algunas regiones, es un plato que se presta a la creatividad. Se puede adaptar según los gustos y preferencias de cada familia, e incluso incorporar ingredientes locales y de estación. Es un plato rendidor, visualmente atractivo y fácil de preparar con antelación, algo esencial cuando las reuniones son multitudinarias.

Un poco de historia Si bien la torre de panqueques no tiene un origen definido en Argentina, su inspiración viene del concepto de las tortas saladas o pasteles fríos que se popularizaron en América Latina en el siglo XX. En nuestro país, la receta fue ganando espacio en los hogares por su versatilidad. Desde entonces, ha acompañado generaciones de brindis y fue testigo de muchas anécdotas familiares en las mesas navideñas.