Receta: torre de panqueques sabrosa y sencilla
Un clásico de fin de año ideal para hacer en casa. Torre de panqueques. Origen y receta de un plato maravilloso y super fresco.
En Argentina, las fiestas de fin de año se viven con mesas largas, familia reunida y un sinfín de preparaciones que buscan satisfacer a todos los paladares. Entre los platos clásicos que suelen aparecer en las celebraciones está la infaltable torre de panqueques. Este plato combina frescura, variedad y practicidad, lo que lo convierte en una opción ideal para compartir en una noche calurosa de verano.
La torre de panqueques, también conocida como *pastel de panqueques* en algunas regiones, es un plato que se presta a la creatividad. Se puede adaptar según los gustos y preferencias de cada familia, e incluso incorporar ingredientes locales y de estación. Es un plato rendidor, visualmente atractivo y fácil de preparar con antelación, algo esencial cuando las reuniones son multitudinarias.
Un poco de historia
Si bien la torre de panqueques no tiene un origen definido en Argentina, su inspiración viene del concepto de las tortas saladas o pasteles fríos que se popularizaron en América Latina en el siglo XX. En nuestro país, la receta fue ganando espacio en los hogares por su versatilidad. Desde entonces, ha acompañado generaciones de brindis y fue testigo de muchas anécdotas familiares en las mesas navideñas.
La receta básica parte de panqueques apilados, intercalados con capas de rellenos salados. Los ingredientes más comunes suelen incluir jamón, queso, verduras, huevo duro, y alguna crema para unir, como mayonesa o queso crema. Sin embargo, no hay límites: pescados, frutas, y salsas innovadoras pueden darle una vuelta de tuerca al plato tradicional.
Receta: Torre de panqueques clásica
Ingredientes (Para 6-8 personas)
Para los panqueques
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 125 g de harina
- 1 pizca de sal
- Manteca o aceite para la sartén
Para el armado
- 300 g de jamón cocido
- 300 g de queso en fetas (tipo cuartirolo o dambo)
- 2 zanahorias ralladas
- 1 planta de lechuga
- 2 tomates en rodajas finas
- 3 huevos duros picados
- 300 g de queso crema o mayonesa
- Aceitunas para decorar
Preparación
- Hacer los panqueques: En un bowl, batir los huevos con la leche y la pizca de sal. Incorporar la harina de a poco, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untarla con un poquito de manteca o aceite. Verter una porción de mezcla (aproximadamente medio cucharón) y girar la sartén para que la mezcla cubra toda la base. Cocinar por un minuto y dar vuelta con cuidado. Repetir hasta terminar la mezcla. Reservar los panqueques en un plato.
- Preparar los rellenos
Lavar y secar bien la lechuga. Rallar las zanahorias y cortar los tomates en rodajas finas. Picar los huevos duros.
- Armar la torre
Colocar un panqueque como base en un plato grande o bandeja. Untarlo con una capa fina de queso crema o mayonesa. Agregar una capa de jamón y cubrir con otro panqueque. Continuar con una capa de queso y otro panqueque.
Alternar capas de zanahoria rallada, lechuga, tomate y huevo, siempre intercalando con panqueques y uniendo con queso crema o mayonesa.
Repetir hasta agotar los ingredientes, dejando la última capa de panqueque lisa.
- Decorar
Untar la capa superior con queso crema y decorar con aceitunas, rodajas de tomate, o incluso tiras de morrón.
- Reposar
Llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de servir para que los sabores se integren y la torre se asiente.
Variantes y consejos
- Versión vegetariana: Reemplazar el jamón y queso por láminas de berenjena y zucchini grillados, y agregar un toque de pesto.
- Con frutos del mar: Incluir atún, kanikama o camarones para una opción más sofisticada.
- Sin gluten: Usar premezcla apta para celíacos en lugar de harina común para los panqueques.
Para que la torre de panqueques luzca impecable, es fundamental que los ingredientes estén bien secos, especialmente las verduras, ya que el exceso de líquido puede hacer que se desarme. Además, elegir un plato o bandeja que permita un buen corte facilita la presentación.
