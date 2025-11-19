Pan nube en sartén sin gluten con solo 2 ingredientes: cómo es la receta fácil sin horno ni harina

Estos panes son muy aireados, livianos y no llevan ningún tipo de leudante. Además, son ideales para un buen desayuno nutritivo.

Pan nube en sartén sin gluten con solo 2 ingredientes: la receta fácil sin horno ni harina

Cocinar es clave para una vida más feliz y saludable para las personas, las comunidades y el planeta. Por otra parte, es sabido que una dieta sin gluten consiste en suprimir de la alimentación todos los productos que contengan o se cocinen con trigo , centeno, cebada y avena. En este artículo, te ofrecemos una receta sencilla para cocinar un delicioso pan en sartén sin gluten .

Asimismo, en el portal mencionado más arriba se subraya que, en el caso particular de esta receta, se puede hacer tanto en sartén como al horno, puesto que los panes son muy aireados, livianos y no llevan ningún tipo de leudante. Además, son ideales para un buen desayuno nutritivo.

Para cocinar un delicioso pan en sartén sin gluten , es preciso que reunamos los siguientes ingredientes:

Son muy aireados, livianos y no llevan ningún tipo de leudante.

3 claras de huevo.

Un cuarto de taza de lino molido o de harina de linaza (30 gramos).

Sal (opcional).

Luego, deberemos ajustarnos a una simple guía paso a paso:

En primer lugar, deberemos separar las claras de las yemas.

Acto seguido, limpiamos el bol de la batidora y las varillas con un paño con alcohol. Luego, hay que colocar las claras en el bol y batir a punto nieve sostenido.

Agregar de a poco la harina de lino de forma envolvente con la ayuda de una espátula, integrar bien y, si se desea, añadir una pizca de sal. Dividir esta mezcla en tres porciones.

Calentar a fuego muy bajo una sartén -de preferencia antiadherente-, y luego pincelar con apenas de aceite de coco.

-de preferencia antiadherente-, y luego pincelar con apenas de aceite de coco. Colocar una porción de la mezcla y darle forma circular, de unos 10 cm de diámetro. No aplastar y no manipular de más. Cocinar tapado por unos 5-7 minutos (debe estar dorado en la base y al tocar la superficie apenas debe pegarse en el dedo).

Dar vuelta delicadamente con ayuda de una espátula, pincelando previamente la sartén. Cocinar 5 minutos del otro lado.

pan nube.jpg Pan de nube, liviano, sin harina y fácil de hacer.

Acompañamiento opcional (y recomendado): a las yemas que separamos se les pueden sumar un huevo, cúrcuma, pimienta, pimentón y una pizca de sal. Luego, mezclar bien y volcar en una sartén caliente. Cocinar mezclando y rompiendo la estructura hasta que se cocinen bien. Por último, dejar que se doren un poco. Así, se logra un acompañamiento ideal para el pan sin gluten.

Este pan es una opción estupenda para tener un pan casero rápido y fácil de hacer, perfecto para los que buscan un pan keto o para aquellos que no pueden consumir gluten. Es apto para celiacos y para los seguidores de la dieta keto, ya que no lleva ningún tipo de harina. Su sabor neutro lo hace ideal para rellenos dulces o salados.

Por otra parte, si se quiere hacer un pan sin gluten para acompañar el mate, se le puede agregar una cucharadita de azúcar o un sobrecito de edulcorante. También se le pueden agregar distintos sabores como pimentón, orégano, o queso rallado.

Diversos sitios especializados en cocina señalan que es posible recurrir a más de una variante para personalizar el pan sin gluten. Entre otras, pueden mencionarse: