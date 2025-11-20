El clima en Neuquén

Receta innovadora de Maru Botana: cómo hacer el delicioso pionono de pistacho y frutilla

Receta innovadora de Maru Botana: cómo hacer el delicioso pionono de pistacho y frutilla

En su sitio oficial, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Recientemente, la reconocida cocinera brindó una receta innovadora para preparar un pionono de pistacho y frutilla. Claro, una receta ideal para estas Fiestas…

En su paso por la Casa Streaming, Maru Botana cocinó junto a Karina Jelinek, y en ese programa presentó una receta que combina la simpleza del pionono casero y el toque gourmet del pistacho.

La reconocida cocinera compartió una receta innovadora para preparar un pionono de pistacho y frutilla.

Según Maru Botana, para preparar un pionono de pistacho y frutilla, ideal para estas Fiestas, debemos reunir los siguientes ingredientes:

Para el pionono:

  • 4 huevos.
  • 40 gramos de azúcar.
  • 40 gramos de harina.
  • 30 gramos de pistachos picados.
  • Esencia de vainilla (opcional).

Para el relleno:

  • 500 gramos de queso mascarpone.
  • 300 gramos de crema.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • Esencia de vainilla.
  • Pistachos picados.
  • Frutillas o frambuesas frescas.

Maru Botana comentó que “siempre tenés que calcular por un huevo 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina o premezcla”. A continuación, deberemos seguir esta guía paso a paso de la receta que Maru Botana aportó para elaborar un exquisito pionono de pistacho y frutilla:

  • Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta llegar a punto de letra.
  • Incorporar la harina y los pistachos picados con movimientos envolventes.
  • Verter la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado y cocinar a 160 °C por 8 a 12 minutos.
  • Dar vuelta el pionono caliente sobre un repasador espolvoreado con azúcar impalpable y dejarlo enfriar.
  • Preparar el relleno. En primer lugar, mezclar el mascarpone con la crema, el azúcar, la vainilla y los pistachos.
  • Luego, untar el pionono, sumar las frutillas en rodajas y enrollar con cuidado.
  • Enfriar por al menos dos horas antes de servir.
Maru Botana comentó que “siempre tenés que calcular por un huevo 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina o premezcla”.

En el sitio especializado Paulina Cocina se aportan algunas ideas para decorar un pionono dulce:

  • Con chocolate: una opción es derretir chocolate y decorar con unas líneas por arriba. Después se le pueden poner unos picos de crema y unas frutillitas.
  • Con crema chantilly: queda un postre muy delicado, solo es cuestión de hacer un poco más de crema para luego hacer formitas por arriba o pintarlo por completo. Con unos toques de frutillas queda espectacular.
  • Otros ingredientes que son muy útiles para hacer lindas decoraciones son el dulce de leche, coco rallado, chips de chocolate, merengue seco o mucha fruta.

Asimismo, se señala que la crema de pistacho casera es una pasta cremosa hecha con pistachos triturados, que puede utilizarse así, o agregarle algún tipo de grasa que quede más sedosa, como aceite de coco o mantequilla. Algunas versiones pueden llevar azúcar o endulzante y hasta leche condensada o chocolate blanco, para un toque extra de dulzura y textura.

