Receta innovadora de Maru Botana: cómo hacer el delicioso pionono de pistacho y frutilla

Maru Botana nos brinda una receta imperdible para hacer un pionono de pistacho y frutilla , ideal para la mesa de estas Fiestas.

En su sitio oficial, Maru Botana apuntó que intenta llegar a todos los hogares compartiendo a través de sus redes sociales todos sus secretos y conocimientos para que la gente haga y practique sus recetas en las casas. Recientemente, la reconocida cocinera brindó una receta innovadora para preparar un pionono de pistacho y frutilla . Claro, una receta ideal para estas Fiestas…

En su paso por la Casa Streaming, Maru Botana cocinó junto a Karina Jelinek, y en ese programa presentó una receta que combina la simpleza del pionono casero y el toque gourmet del pistacho .

Según Maru Botana , para preparar un pionono de pistacho y frutilla , ideal para estas Fiestas, debemos reunir los siguientes ingredientes:

La reconocida cocinera compartió una receta innovadora para preparar un pionono de pistacho y frutilla.

Para el pionono:

4 huevos.

40 gramos de azúcar.

40 gramos de harina.

30 gramos de pistachos picados.

picados. Esencia de vainilla (opcional).

Para el relleno:

500 gramos de queso mascarpone.

300 gramos de crema.

1 cucharada de azúcar.

Esencia de vainilla.

Pistachos picados.

Frutillas o frambuesas frescas.

Maru Botana comentó que “siempre tenés que calcular por un huevo 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina o premezcla”. A continuación, deberemos seguir esta guía paso a paso de la receta que Maru Botana aportó para elaborar un exquisito pionono de pistacho y frutilla:

Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta llegar a punto de letra.

Incorporar la harina y los pistachos picados con movimientos envolventes.

picados con movimientos envolventes. Verter la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado y cocinar a 160 °C por 8 a 12 minutos.

Dar vuelta el pionono caliente sobre un repasador espolvoreado con azúcar impalpable y dejarlo enfriar.

caliente sobre un repasador espolvoreado con azúcar impalpable y dejarlo enfriar. Preparar el relleno. En primer lugar, mezclar el mascarpone con la crema, el azúcar, la vainilla y los pistachos .

. Luego, untar el pionono , sumar las frutillas en rodajas y enrollar con cuidado.

, sumar las en rodajas y enrollar con cuidado. Enfriar por al menos dos horas antes de servir.

pionono masa.webp Maru Botana comentó que “siempre tenés que calcular por un huevo 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina o premezcla”.

En el sitio especializado Paulina Cocina se aportan algunas ideas para decorar un pionono dulce:

Con chocolate: una opción es derretir chocolate y decorar con unas líneas por arriba. Después se le pueden poner unos picos de crema y unas frutillitas.

Con crema chantilly: queda un postre muy delicado, solo es cuestión de hacer un poco más de crema para luego hacer formitas por arriba o pintarlo por completo. Con unos toques de frutillas queda espectacular.

queda espectacular. Otros ingredientes que son muy útiles para hacer lindas decoraciones son el dulce de leche, coco rallado, chips de chocolate, merengue seco o mucha fruta.

Asimismo, se señala que la crema de pistacho casera es una pasta cremosa hecha con pistachos triturados, que puede utilizarse así, o agregarle algún tipo de grasa que quede más sedosa, como aceite de coco o mantequilla. Algunas versiones pueden llevar azúcar o endulzante y hasta leche condensada o chocolate blanco, para un toque extra de dulzura y textura.