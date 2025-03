Maru Botana preparará una torta rogel gigante y la repartirá en el Obelisco: los detalles

La icónica torta de capas crocantes llevará una tonelada de dulce de leche y será la gran protagonista de esta jornada, que busca compartir con el público una de las creaciones más queridas de la pastelería argentina y una de las tortas más vendidas en sus locales. “Se me ocurrió hacer un Rogel porque es una torta icónica en todas las pastelerías”, explica Maru a Clarín Gourmet, dejando en claro que el evento será un homenaje a este clásico infaltable en cualquier mesa dulce.

La gratitud de Maru Botana

El rogelazo no es solo una demostración de destreza pastelera, sino también un gesto de gratitud. “Es el momento de agradecer el cariño que me dio la gente a lo largo de todos estos años”, confiesa Maru, quien ya había llevado a cabo una versión similar en Uruguay con gran éxito. Ahora, el desafío llega al Obelisco, con una invitación abierta a todos los argentinos: “Me pareció un lindo gesto porque amo a mi país y a su gente”.

Maru Botana.jpg La iniciativa de Maru Botana tendrá un fin solidario, ya que los que se acerquen el jueves al Obelisco a probar el famoso rogel podrán llevar alimentos y ropa para donar.

Así será la torta rogel

La torta, que tendrá una impresionante medida de 20 metros de largo, demandará una tonelada de dulce de leche Vacalín, junto con 300 kilos de harina, 80 maples de huevos, 300 kilos de azúcar y 250 kilos de manteca. Un festín dulce a gran escala que promete ser tan delicioso como impactante.

La elaboración del gigantesco rogel comenzó días antes en el local de Maru en la localidad bonaerense de Pilar, el más grande de su cadena de pastelerías. Allí, junto a su equipo, la pastelera trabajó en cada una de las capas crujientes y en la preparación del merengue que coronará esta creación. La logística para trasladarlo también fue un desafío: una vez listo, la torta fue cuidadosamente empaquetada y trasladada en camiones hasta el Obelisco, donde se realizará el gran montaje final.

El rogelazo tiene un objetivo especial: compartir con la gente un momento único y dulce. “Queremos que la gente pueda venir a llevarse su Rogel y pasar un rato lindo, que se transforme en un recuerdo de algo lindo y dulce para comenzar el año”, cuenta Maru, quien espera una gran convocatoria para esta jornada tan especial.

Torta Rogel.jpg

El evento estará abierto al público, y quienes se acerquen podrán disfrutar de una porción de esta enorme torta de manera totalmente gratuita.

Rogel Solidario

Pero además del festín dulce, la iniciativa tendrá un costado solidario. Maru invita a todos los que se acerquen a colaborar con la donación de ropa, alimentos no perecederos y elementos de limpieza, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.