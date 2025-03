La fuerte opinión de Ángel de Brito sobre la pelea de Yanina Latorre y Maru Botana

La panelista de LAM afirmó que la cocinera se la hizo pasar mal durante su época de estudiantes de la universidad y desde entonces, le declaró la guerra. Sin embargo, en una entrevista con Infobae, Maru desmintió todo y minimizó el conflicto: "Estoy convocando a todos mis amigos de la facultad para que den su testimonio".

Tras las declaraciones de Botana, Latorre la destrozó en redes y sostuvo, y por su parte, Ángel de Brito respaldó a su compañera y expuso aún más a la cocinera.

"La odia de toda la vida. Hace como 10 años que lo venimos contando. Además, Maru cometió un pequeño error. Dijo: 'Todo es mentira, es un invento. Por ella no hice un programa, empezó a victimizarse", opinó. Y agregó: "El tema, más allá de Yanina y Maru, es que a Maru le han dado todos sus ex compañeros".

El periodista recordó: "Yo trabajé con Coco, que es lo más, me contaba cosas. Jimena Monteverde, la detesta. Lapegüe que no se pelea con nadie, la detesta, entonces...". Añadió: "Ya cuando gente que no se pelea con nadie, que no tiene nada que ver entre sí, te detesta, algo malo estás haciendo". Finalmente, sentenció con una frase lapidaria: "Me parece que Maru no identifica al otro".

El descargo de Yanina Latorre por los dichos de Maru Botana

El conflicto entre Maru Botana y Yanina Latorre comenzó cuando ambas estaban cursando juntas en la universidad, según contó Maru. Yanina comenzó a salir con un compañero de equipo de su hermano y se hizo amiga de una de sus hermanas.

Ahora, por medio de sus redes sociales, Latorre volvió a criticar con dureza a Botana: “La mitómana de Maru Botana, que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas, dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”.

“Cómo diría Mora: que lo demuestre. Maru, no te quiere nadie, sos mala compañera ¿Lapegüe miente? ¿Coco miente? Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas. Poner cara de pelotuda, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente", agregó.