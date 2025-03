Cómo fue la señal que recibió Maru Botana a 16 años de la muerte de su hijo

“ Yo tuve muchas señales de mi hijo ”, afirmó la jurado de Bake Off Famosos 2024 durante la charla. Además, comentó que “ lo que más me impactó, fue una señal en particular. Yo a los 15 días de lo que pasó con Facu volví al trabajo. Al mes de su fallecimiento justo venía el cumpleaños de mi hija Lucía, que cumplía seis años. En ese momento vino Adriana del Sapo Pepe al programa, y le conté que yo estaba muy mal, y que cumplía años mi hija, y me dijo que llame a una organizadora de eventos que se ocupe de todo ”, comenzó contando.

Por otra parte, detalló como fue sentir su compañía en un día tan especial para toda la familia, “El día que llegó su cumpleaños, estaban todos afuera, festejando, con los animadores en la fiesta, y yo estaba en la cocina con mi amiga, madrina de Facu, y otras dos personas”. “En un momento entró un pájaro verde brillante, dio una vuelta completa en la cocina, y salió por la ventana. Ahí le pregunté a la madrina de Facu si lo había visto, me dijo que sí, y cuando le preguntamos a los demás, nadie lo había visto”, rememoró Maru.

maru-botana-y-su-hijo-facundo.jpg Foto archivo, Maru Botana y su hijo Facundo.

Celebrar la vida y cuidar a otros: cómo es transitar el dolor maternando, según Maru Botana

También recordó cómo se sentía ante una perdida, pero, también, celebración de la vida, “yo ese día estaba triste y preocupada por el cumple de Luchi. Estoy bien, está todo bien. Fue una señal que la guardamos y no la contamos porque fue muy loco. Era un pájaro grande, brillante, y las dos dijimos ‘guau’. Después hubo otros momentos con los chicos”, recordó.

También se sinceró al confesar que siente a Facundo como un ‘ángel guardián’ “A Matías lo llevó puesto un auto y ya no me daba más la cabeza. No le pasó nada, pero se lo llevaron puesto cuando era chico y andaba con la bicicleta por el barrio. Entonces, siento cositas en donde no estás sola. Estás acompañada porque estas pérdidas te devastan. A través de cositas, sentís que está ”, expresó Botana conmovida.

“Estas cosas pasan, es una tragedia, es muy triste, y nos pasó a nosotros, pero había que seguir, porque si yo me quedaba ahí, ¿Qué le estaba enseñando a mis otros hijos?”, reflexionó. “Gracias a Dios, me emociona poder decir que seguimos. Siempre sentís la compañía, siempre está, siempre te sentís acompañada. No voy a mentir, siempre me duele, siempre me va a doler, y nunca lo entendí la verdad. Siento que Facu vino por algo, y nos dejó algo, y se fue. Y seguí aferrada a la fe, y a la vida ”, aseguró la pastelera.

Maru Botana-hijo-1.jpg

Abrazar la fé para poder seguir: cómo siguieron Maru y Bernie luego de la pérdida de su hijo

“Yo soy una persona de fe, pero en esta situación... Mi marido, Bernie, lo vio como que la vida lo protegió, que quizás le iba a pasar otra cosa y que por eso la vida lo protegió. Lo vio de otra manera. Yo acá no es que me enojé, no me enojé con nadie, pero me angustió mucho porque amo ser mamá y amo tener hijos. Que haya pasado eso fue loco. Fue decir ‘¿por qué me pasó esto? ‘”, explicó la famosa pastelera.

A modo de conclusión comentó que agarrarse a la vida y a la fé fue su elección principal ante el dolor, “Yo creo que me agarré mucho de la vida y de la fe, pero te voy a ser franca. No es que lo entendí. Siempre tuve dolor en mi corazón y siempre lo tengo en mi cabeza y en mi corazón. De hecho, ahora el 5 de marzo sería su cumpleaños. Después la vida me dio a Juani y a Ine y fue como un premio para toda la familia. Siento que, como una vez me dijo un cura, tuvo un principio y un fin. Vino especialmente por algo. Tengo una familia hermosa, los chicos son un amor y se llevan bárbaro entre ellos”, concluyó Maru Botana en “Agarrate Catalina”.